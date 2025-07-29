Ідеальні котлети з кабачків: рідні з'їдять їх і попросять ще

Котлети виходять з хрусткою скоринкою та ніжною серединкою

Кабачкові котлети — чудовий варіант легкої та корисної страви, яка підійде і на обід, і на вечерю. Вони виходять ніжними, ароматними та з апетитною хрусткою скоринкою. А якщо подати їх з ароматним соусом на основі йогурту, зелені та оливок — вийде повноцінна страва, від якої навряд чи хтось відмовиться.

Рецептом поділилися на Youtube-каналі Unglaubliche Rezepte.

Інгредієнти:

2 кабачка

1 морква

гілочка петрушки

1 картопля

1 яйце

2 зубчики часнику

100 г сиру

4 столові ложки вівсянки

борошно для паніровки

оливкова олія

паприка

прованські трави

чорний перець

сіль

Для соусу:

2 ст. грецького йогурту

1 ст. майонезу

Оливки

1 зубчик часнику

жменя петрушки

цукор

сіль

чорний перець

Як приготувати котлети з кабачків

1. Кабачки натріть на тертці, посоліть і залиште на 10 хвилин. Злийте рідину, що утворилася.

2. На грубій тертці натріть моркву, картоплю, наріжте петрушку та часник.

3. До овочів додайте яйце, паприку, прованські трави, чорний перець та сіль, натертий сир.

4. Додайте до маси подрібнені блендером вівсяні пластівці. Якщо їх немає, можна замінити на борошно. Ретельно перемішайте та відставте на 15 хвилин.

5. Сформуйте невеликі котлети, обваляйте кожну в борошні.

6. Обсмажте котлети на олії по 4-5 хвилин з кожного боку.

Подавайте котлети разом із соусом.