Идеальные котлеты из кабачков: родные съедят их и попросят еще
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Котлеты получаются с хрустящей корочкой и нежной серединкой
Кабачковые котлеты — отличный вариант легкого и полезного блюда, которое подойдет и на обед, и на ужин. Они получаются нежными, ароматными и с аппетитной хрустящей корочкой. А если подать их с ароматным соусом на основе йогурта, зелени и оливок — получится полноценное блюдо, от которого вряд ли кто-то откажется.
Рецептом поделились на YouTube-канале Unglaubliche Rezepte.
Ингредиенты:
- 2 кабачка
- 1 морковь
- веточка петрушки
- 1 картофель
- 1 яйцо
- 2 зубчика чеснока
- 100 г сыра
- 4 столовые ложки овсянки
- мука для панировки
- оливковое масло
- паприка
- прованские травы
- черный перец
- соль
Для соуса:
- 2 ст.л. греческого йогурта
- 1 ст.л. майонеза
- Оливки
- 1 зубчик чеснока
- горсть петрушки
- сахар
- соль
- черный перец
Как приготовить кабачковые котлеты
1. Кабачки натрите на терке, посолите и оставьте на 10 минут. Слейте образовавшуюся жидкость.
2. На крупной терке натрите морковь, картофель, нарежьте петрушку и чеснок.
3. К овощам добавьте яйцо, паприку, прованские травы, черный перец и соль, натертый сыр. Хорошо перемешайте.
4. Добавьте к массе измельченные блендером овсяные хлопья. Если их нет, можно заменить на муку. Тщательно перемешайте и отставьте на 15 минут.
5. Сформируйте небольшие котлеты, обваляйте каждую в муке.
6. Обжарьте котлеты на масле по 4-5 минуты с каждой стороны.
Подавайте котлеты вместе с соусом.