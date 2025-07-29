Идеальные котлеты из кабачков: родные съедят их и попросят еще

Котлеты получаются с хрустящей корочкой и нежной серединкой

Кабачковые котлеты — отличный вариант легкого и полезного блюда, которое подойдет и на обед, и на ужин. Они получаются нежными, ароматными и с аппетитной хрустящей корочкой. А если подать их с ароматным соусом на основе йогурта, зелени и оливок — получится полноценное блюдо, от которого вряд ли кто-то откажется.

Рецептом поделились на YouTube-канале Unglaubliche Rezepte.

Ингредиенты:

2 кабачка

1 морковь

веточка петрушки

1 картофель

1 яйцо

2 зубчика чеснока

100 г сыра

4 столовые ложки овсянки

мука для панировки

оливковое масло

паприка

прованские травы

черный перец

соль

Для соуса:

2 ст.л. греческого йогурта

1 ст.л. майонеза

Оливки

1 зубчик чеснока

горсть петрушки

сахар

соль

черный перец

Как приготовить кабачковые котлеты

1. Кабачки натрите на терке, посолите и оставьте на 10 минут. Слейте образовавшуюся жидкость.

2. На крупной терке натрите морковь, картофель, нарежьте петрушку и чеснок.

3. К овощам добавьте яйцо, паприку, прованские травы, черный перец и соль, натертый сыр. Хорошо перемешайте.

4. Добавьте к массе измельченные блендером овсяные хлопья. Если их нет, можно заменить на муку. Тщательно перемешайте и отставьте на 15 минут.

5. Сформируйте небольшие котлеты, обваляйте каждую в муке.

6. Обжарьте котлеты на масле по 4-5 минуты с каждой стороны.

Подавайте котлеты вместе с соусом.