Укр

Идеальные котлеты из кабачков: родные съедят их и попросят еще

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
Читати українською
Автор
Кабачковые котлеты с сыром
Кабачковые котлеты с сыром. Фото Скриншот YouTube

Котлеты получаются с хрустящей корочкой и нежной серединкой

Кабачковые котлеты — отличный вариант легкого и полезного блюда, которое подойдет и на обед, и на ужин. Они получаются нежными, ароматными и с аппетитной хрустящей корочкой. А если подать их с ароматным соусом на основе йогурта, зелени и оливок — получится полноценное блюдо, от которого вряд ли кто-то откажется.

Рецептом поделились на YouTube-канале Unglaubliche Rezepte.

Ингредиенты:

  • 2 кабачка
  • 1 морковь
  • веточка петрушки
  • 1 картофель
  • 1 яйцо
  • 2 зубчика чеснока
  • 100 г сыра
  • 4 столовые ложки овсянки
  • мука для панировки
  • оливковое масло
  • паприка
  • прованские травы
  • черный перец
  • соль

Для соуса:

  • 2 ст.л. греческого йогурта
  • 1 ст.л. майонеза
  • Оливки
  • 1 зубчик чеснока
  • горсть петрушки
  • сахар
  • соль
  • черный перец

Как приготовить кабачковые котлеты

1. Кабачки натрите на терке, посолите и оставьте на 10 минут. Слейте образовавшуюся жидкость.

2. На крупной терке натрите морковь, картофель, нарежьте петрушку и чеснок.

3. К овощам добавьте яйцо, паприку, прованские травы, черный перец и соль, натертый сыр. Хорошо перемешайте.

Рецепт котлет из кабачков

4. Добавьте к массе измельченные блендером овсяные хлопья. Если их нет, можно заменить на муку. Тщательно перемешайте и отставьте на 15 минут.

5. Сформируйте небольшие котлеты, обваляйте каждую в муке.

6. Обжарьте котлеты на масле по 4-5 минуты с каждой стороны.

Подавайте котлеты вместе с соусом.

Теги:
#Кабачки #Рецепты #Котлеты