Виходить смачніша за магазинну: кожна баночка такої кабачкової ікри на вагу золота (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Знахідка для дбайливих господинь
Кабачок — це ніжний і дуже корисний овоч, з якого можна приготувати безліч страв: від тонких млинців до соковитих рагу. Його м’якість і легкий смак роблять його універсальним інгредієнтом у кулінарії.
Але сьогодні ми пропонуємо приготувати класичну кабачкову ікру — ароматну, смачну ідею для перекусу або доповнення до основних страв. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "ptashka_nadia.77".
Як приготувати кабачкову ікру
Інгредієнти:
- кабачки неочищені – 3 кг;
- кабачки очищені (залишається після зняття шкірки) – 2 кг 700 г;
- солодкий перець очищений – 700 г;
- цукор – 100 г;
- сіль – 2 ст.л. повні (70 г);
- олія рафінована – 250 мл;
- соус або кетчуп – 400 г;
- часник подрібнений – 40 г;
- оцет 9% – 100 мл;
Спосіб приготування:
- Пропустити всі овочі через м'ясорубку.
- Додати цукор, сіль, олію та соус, ретельно перемішати.
- Варити масу 30 хвилин на середньому вогні без кришки.
- Перебити суміш блендером до однорідності.
- Додати подрібнений часник та оцет, перемішати.
- Розлити ікру по стерилізованих банках і законсервувати.