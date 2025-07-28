Виходить смачніша за магазинну: кожна баночка такої кабачкової ікри на вагу золота (відео)

Знахідка для дбайливих господинь

Кабачок — це ніжний і дуже корисний овоч, з якого можна приготувати безліч страв: від тонких млинців до соковитих рагу. Його м’якість і легкий смак роблять його універсальним інгредієнтом у кулінарії.

Але сьогодні ми пропонуємо приготувати класичну кабачкову ікру — ароматну, смачну ідею для перекусу або доповнення до основних страв. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "ptashka_nadia.77".

Як приготувати кабачкову ікру

Інгредієнти:

кабачки неочищені – 3 кг;

кабачки очищені (залишається після зняття шкірки) – 2 кг 700 г;

солодкий перець очищений – 700 г;

цукор – 100 г;

сіль – 2 ст.л. повні (70 г);

олія рафінована – 250 мл;

соус або кетчуп – 400 г;

часник подрібнений – 40 г;

оцет 9% – 100 мл;

Спосіб приготування: