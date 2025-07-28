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Виходить смачніша за магазинну: кожна баночка такої кабачкової ікри на вагу золота (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Смачна, ніжна заготівля для всієї родини
Смачна, ніжна заготівля для всієї родини. Фото instagram.com

Знахідка для дбайливих господинь

Кабачок — це ніжний і дуже корисний овоч, з якого можна приготувати безліч страв: від тонких млинців до соковитих рагу. Його м’якість і легкий смак роблять його універсальним інгредієнтом у кулінарії.

Але сьогодні ми пропонуємо приготувати класичну кабачкову ікру — ароматну, смачну ідею для перекусу або доповнення до основних страв. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "ptashka_nadia.77".

Як приготувати кабачкову ікру

Інгредієнти:

  • кабачки неочищені – 3 кг;
  • кабачки очищені (залишається після зняття шкірки) – 2 кг 700 г;
  • солодкий перець очищений – 700 г;
  • цукор – 100 г;
  • сіль – 2 ст.л. повні (70 г);
  • олія рафінована – 250 мл;
  • соус або кетчуп – 400 г;
  • часник подрібнений – 40 г;
  • оцет 9% – 100 мл;

Спосіб приготування:

  1. Пропустити всі овочі через м'ясорубку.
  2. Додати цукор, сіль, олію та соус, ретельно перемішати.
  3. Варити масу 30 хвилин на середньому вогні без кришки.
  4. Перебити суміш блендером до однорідності.
  5. Додати подрібнений часник та оцет, перемішати.
  6. Розлити ікру по стерилізованих банках і законсервувати.
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#Кабачки #Ікра #Готуємо вдома