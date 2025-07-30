Ці шашлички здивують навіть гурманів: як приготувати особливу закуску з кабачків

Ця закуска миттєво зникне зі столу

Якщо ви полюбляєте прості, але ефектні закуски, які не вимагають складних інгредієнтів, то спробуйте приготувати шашлички з кабачків. Ця апетитна страва з сиром і беконом під хрусткою скоринкою ідеально підійде для літнього перекусу, і на перекус, і для частування на святковий стіл, і як гарнір. Готуються шашлички з кабачків просто, виглядають красиво, а їхній смак тішить з першого шматочка.

Рецептом страви поділилися кулінарка Elsa Sabahu в Instagram.

Інгредієнти:

2 середніх кабачки

100 г бекону або шпику

80 г сиру ементаль

1 яйце

Панірувальні сухарі

Оливкова олія

Сіль

Як приготувати шашлички з кабачків

Наріжте кабачки тонкими скибочками та обсмажте на грилі або сухій сковороді.

На кожну скибочку кабачка покладіть по шматочку сиру та бекону і загорніть рулетик.

Вмочіть кожен рулетик спочатку у збите яйце, потім у панірувальні сухарі.

Нанизайте рулетики на дерев'яні шпажки, щоб вийшли шашлички.

Викладіть на деко, додайте трохи оливкової олії та запікайте в розігрітій до 200°C духовці 20 хвилин, або в аерофритюрниці при 190°C 15 хвилин.

Також з кабачків виходять неймовірно смачні нагетси. Про те, як їх приготувати, читайте у цьому матеріалі: Хрусткі, золотаві та дуже смачні: готуємо нагетси з кабачків.