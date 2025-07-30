Ці шашлички здивують навіть гурманів: як приготувати особливу закуску з кабачків
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Ця закуска миттєво зникне зі столу
Якщо ви полюбляєте прості, але ефектні закуски, які не вимагають складних інгредієнтів, то спробуйте приготувати шашлички з кабачків. Ця апетитна страва з сиром і беконом під хрусткою скоринкою ідеально підійде для літнього перекусу, і на перекус, і для частування на святковий стіл, і як гарнір. Готуються шашлички з кабачків просто, виглядають красиво, а їхній смак тішить з першого шматочка.
Рецептом страви поділилися кулінарка Elsa Sabahu в Instagram.
Інгредієнти:
- 2 середніх кабачки
- 100 г бекону або шпику
- 80 г сиру ементаль
- 1 яйце
- Панірувальні сухарі
- Оливкова олія
- Сіль
Як приготувати шашлички з кабачків
Наріжте кабачки тонкими скибочками та обсмажте на грилі або сухій сковороді.
На кожну скибочку кабачка покладіть по шматочку сиру та бекону і загорніть рулетик.
Вмочіть кожен рулетик спочатку у збите яйце, потім у панірувальні сухарі.
Нанизайте рулетики на дерев'яні шпажки, щоб вийшли шашлички.
Викладіть на деко, додайте трохи оливкової олії та запікайте в розігрітій до 200°C духовці 20 хвилин, або в аерофритюрниці при 190°C 15 хвилин.
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