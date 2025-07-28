Так просто ще не було: рецепт тушкованих кабачків з філе та сметаною (відео)
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Класичний рецепт приготування овочів
Кабачок — це універсальний літній овоч із нейтральним смаком, який ідеально поєднується з різними інгредієнтами. Його смажать, запікають, фарширують і навіть маринують на зиму для пікантних салатів та закусок.
Але не менш смачною виходить проста домашня страва — кабачки, тушковані з м’ясом. Вона ситна, соковита і водночас легка, ідеально підходить для сімейного обіду чи вечері. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "tsekova_tonya".
Як приготувати кабачки тушковані з м'ясом
Інгредієнти:
- філе куряче – 300 г;
- кабачок – 1 шт.;
- сметана – 3 ст.л.;
- сіль, перець, спеції – за смаком;
Спосіб приготування:
- Нарізати філе невеликими шматочками.
- Обсмажити м’ясо на середньому вогні до золотистої скоринки.
- Нарізати кабачок кубиками.
- Додати кабачок до м’яса й обсмажити разом 5–7 хвилин.
- Влити сметану, додати спеції, перемішати.
- Тушкувати під кришкою 10 хвилин до готовності овочів.