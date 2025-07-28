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Так просто ще не було: рецепт тушкованих кабачків з філе та сметаною (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Легкі, корисні, апетитні, найсмачніші
Легкі, корисні, апетитні, найсмачніші. Фото instagram.com

Класичний рецепт приготування овочів

Кабачок — це універсальний літній овоч із нейтральним смаком, який ідеально поєднується з різними інгредієнтами. Його смажать, запікають, фарширують і навіть маринують на зиму для пікантних салатів та закусок.

Але не менш смачною виходить проста домашня страва — кабачки, тушковані з м’ясом. Вона ситна, соковита і водночас легка, ідеально підходить для сімейного обіду чи вечері. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "tsekova_tonya".

Як приготувати кабачки тушковані з м'ясом

Інгредієнти:

  • філе куряче – 300 г;
  • кабачок – 1 шт.;
  • сметана – 3 ст.л.;
  • сіль, перець, спеції – за смаком;

Спосіб приготування:

  1. Нарізати філе невеликими шматочками.
  2. Обсмажити м’ясо на середньому вогні до золотистої скоринки.
  3. Нарізати кабачок кубиками.
  4. Додати кабачок до м’яса й обсмажити разом 5–7 хвилин.
  5. Влити сметану, додати спеції, перемішати.
  6. Тушкувати під кришкою 10 хвилин до готовності овочів.
Теги:
#Кабачки #Куряче філе #Готуємо вдома