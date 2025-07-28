Так просто ще не було: рецепт тушкованих кабачків з філе та сметаною (відео)

Класичний рецепт приготування овочів

Кабачок — це універсальний літній овоч із нейтральним смаком, який ідеально поєднується з різними інгредієнтами. Його смажать, запікають, фарширують і навіть маринують на зиму для пікантних салатів та закусок.

Але не менш смачною виходить проста домашня страва — кабачки, тушковані з м’ясом. Вона ситна, соковита і водночас легка, ідеально підходить для сімейного обіду чи вечері. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "tsekova_tonya".

Як приготувати кабачки тушковані з м'ясом

Інгредієнти:

філе куряче – 300 г;

кабачок – 1 шт.;

сметана – 3 ст.л.;

сіль, перець, спеції – за смаком;

Спосіб приготування: