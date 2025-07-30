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Эти шашлычки удивят даже гурманов: как приготовить особенную закуску из кабачков

Автор
Наталья Граковская
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Шашлычки из кабачков с сырно-мясной начинкой
Шашлычки из кабачков с сырно-мясной начинкой. Фото Коллаж "Телеграфа"

Эта закуска моментально исчезнет со стола

Если вы любите простые, но эффектные закуски, которые не требуют сложных ингредиентов, то попробуйте приготовить шашлычки из кабачков. Это аппетитное блюдо с сыром и беконом под хрустящей корочкой идеально подойдет для летнего перекуса, и на перекус, и для угощения на праздничный стол, и в качестве гарнира. Готовятся шашлыки из кабачков просто, выглядит красиво, а их вкус радует с первого кусочка.

Рецептом блюда поделились кулинарка Elsa Sabahu в Instagram.

Ингредиенты:

  • 2 средних кабачка
  • 100 г бекона или шпика
  • 80 г сыра эмменталь
  • 1 яйцо
  • Панировочные сухари
  • Оливковое масло
  • Соль

Как приготовить шашлычки из кабачков

Нарежьте кабачки тонкими ломтиками и обжарьте на гриле или на сухой сковороде.

На каждый ломтик кабачка положите по кусочку сыра и бекона и сверните рулетик.

Как приготовить шашлычки из кабачков

Обмакните каждый рулетик сначала во взбитое яйцо, затем в панировочные сухари.

Нанизайте рулетики на деревянные шпажки, чтобы получились шашлычки.

Как приготовить закуску из кабачков в виде шашлычков

Выложите на противень, добавьте немного оливкового масла и запекайте в разогретой до 200°C духовке 20 минут, или в аэрофритюрнице при 190°C 15 минут.

Также из кабачков получаются невероятно вкусные наггетсы. О том, как их приготовить, читайте в этом материале: Хрустящие, золотистые и безумно вкусные: готовим наггетсы из кабачков.

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#Кабачки #Рецепты #Закуски