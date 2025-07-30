Эти шашлычки удивят даже гурманов: как приготовить особенную закуску из кабачков
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Эта закуска моментально исчезнет со стола
Если вы любите простые, но эффектные закуски, которые не требуют сложных ингредиентов, то попробуйте приготовить шашлычки из кабачков. Это аппетитное блюдо с сыром и беконом под хрустящей корочкой идеально подойдет для летнего перекуса, и на перекус, и для угощения на праздничный стол, и в качестве гарнира. Готовятся шашлыки из кабачков просто, выглядит красиво, а их вкус радует с первого кусочка.
Рецептом блюда поделились кулинарка Elsa Sabahu в Instagram.
Ингредиенты:
- 2 средних кабачка
- 100 г бекона или шпика
- 80 г сыра эмменталь
- 1 яйцо
- Панировочные сухари
- Оливковое масло
- Соль
Как приготовить шашлычки из кабачков
Нарежьте кабачки тонкими ломтиками и обжарьте на гриле или на сухой сковороде.
На каждый ломтик кабачка положите по кусочку сыра и бекона и сверните рулетик.
Обмакните каждый рулетик сначала во взбитое яйцо, затем в панировочные сухари.
Нанизайте рулетики на деревянные шпажки, чтобы получились шашлычки.
Выложите на противень, добавьте немного оливкового масла и запекайте в разогретой до 200°C духовке 20 минут, или в аэрофритюрнице при 190°C 15 минут.
Также из кабачков получаются невероятно вкусные наггетсы. О том, как их приготовить, читайте в этом материале: Хрустящие, золотистые и безумно вкусные: готовим наггетсы из кабачков.