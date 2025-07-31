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Четыре основных ингредиента — и тесто готово: рецепт удачной основы для пиццы (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Самое вкусное простое блюдо для всей семьи на ужин и перекус
Самое вкусное простое блюдо для всей семьи на ужин и перекус. Фото instagram.com

Готовится просто и без проблем

Пицца – это одно из самых любимых блюд в мире, которое традиционно готовят из тонкого теста, ароматного соуса и любимой начинки. Ее запекают до хрустящей корочки, а подают горячей – с тягучим сыром и насыщенным вкусом.

Вариаций этого блюда множество: например, пиццу можно приготовить даже по-грузински – с яйцом и сулугуни. Но сегодня мы предлагаем классическое тонкое тесто для домашней пиццы, которое станет идеальным основанием для любого наполнения. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "danilchenko_77".

Как приготовить тонкое тесто для пиццы

  • вода теплая – 270 мл;
  • дрожжи сухие – 2 ч.л;
  • соль – 1 ч.л;
  • масло – 1 ст.л;
  • мука – 400 г.

Способ приготовления:

  1. Добавить дрожжи в теплую воду и оставить на 10–15 минут без перемешивания, чтобы они активировались.
  2. Добавить соль, растительное масло и постепенно всыпать муку.
  3. Вымесите тесто до однородной, эластичной консистенции.
  4. Оставить тесто в теплом месте на 40 минут, чтобы оно подросло.
  5. Обмять тесто и разделить на две части.
  6. Раскатать основание на манке, добавить соус, начинку и выпекать при 250°C около 15 минут.
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#Пицца #Дрожжи #Готовим дома