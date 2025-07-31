Четыре основных ингредиента — и тесто готово: рецепт удачной основы для пиццы (видео)

Готовится просто и без проблем

Пицца – это одно из самых любимых блюд в мире, которое традиционно готовят из тонкого теста, ароматного соуса и любимой начинки. Ее запекают до хрустящей корочки, а подают горячей – с тягучим сыром и насыщенным вкусом.

Вариаций этого блюда множество: например, пиццу можно приготовить даже по-грузински – с яйцом и сулугуни. Но сегодня мы предлагаем классическое тонкое тесто для домашней пиццы, которое станет идеальным основанием для любого наполнения. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "danilchenko_77".

Как приготовить тонкое тесто для пиццы

вода теплая – 270 мл;

дрожжи сухие – 2 ч.л;

соль – 1 ч.л;

масло – 1 ст.л;

мука – 400 г.

Способ приготовления: