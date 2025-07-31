Четыре основных ингредиента — и тесто готово: рецепт удачной основы для пиццы (видео)
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Готовится просто и без проблем
Пицца – это одно из самых любимых блюд в мире, которое традиционно готовят из тонкого теста, ароматного соуса и любимой начинки. Ее запекают до хрустящей корочки, а подают горячей – с тягучим сыром и насыщенным вкусом.
Вариаций этого блюда множество: например, пиццу можно приготовить даже по-грузински – с яйцом и сулугуни. Но сегодня мы предлагаем классическое тонкое тесто для домашней пиццы, которое станет идеальным основанием для любого наполнения. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "danilchenko_77".
Как приготовить тонкое тесто для пиццы
- вода теплая – 270 мл;
- дрожжи сухие – 2 ч.л;
- соль – 1 ч.л;
- масло – 1 ст.л;
- мука – 400 г.
Способ приготовления:
- Добавить дрожжи в теплую воду и оставить на 10–15 минут без перемешивания, чтобы они активировались.
- Добавить соль, растительное масло и постепенно всыпать муку.
- Вымесите тесто до однородной, эластичной консистенции.
- Оставить тесто в теплом месте на 40 минут, чтобы оно подросло.
- Обмять тесто и разделить на две части.
- Раскатать основание на манке, добавить соус, начинку и выпекать при 250°C около 15 минут.