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Якщо є один помідор та банка тунця, приготуйте цей пиріг: простий рецепт

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
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Автор
Рибний пиріг з помідором
Рибний пиріг з помідором. Фото telegraf.com.ua

Можна готувати на сніданок чи на вечерю

Лише з одного помідора та банки тунця можна швидко приготувати смачну й поживну страву — ідеальний варіант для сніданку, перекусу або навіть легкої вечері. Прості інгредієнти, які часто є в холодильнику, перетворюються на ніжний рибний пиріг з овочами та зеленню.

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Інгредієнти:

  • Консервований тунець 1 банка
  • Помідор 1 шт.
  • Цибуля 1 шт.
  • Яйця 2 шт.
  • Петрушка
  • Борошно 2-3 ст.л.

Етапи приготування

  1. З тунця злийте сік чи олію.
  2. Помідор та цибулю наріжте дрібними кубиками. Нашаткуйте петрушку.
  3. Збийте яйця та додайте до них нарізану цибулю, зелень, помідори та тунець.
  4. Додайте борошно та добре перемішайте.
  5. Викладіть масу на змащену олією сковороду, розрівняйте та смажте з обох боків до золотистої скоринки.
Теги:
#Помідори #Рецепти #Тунець