Якщо є один помідор та банка тунця, приготуйте цей пиріг: простий рецепт
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Можна готувати на сніданок чи на вечерю
Лише з одного помідора та банки тунця можна швидко приготувати смачну й поживну страву — ідеальний варіант для сніданку, перекусу або навіть легкої вечері. Прості інгредієнти, які часто є в холодильнику, перетворюються на ніжний рибний пиріг з овочами та зеленню.
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Інгредієнти:
- Консервований тунець 1 банка
- Помідор 1 шт.
- Цибуля 1 шт.
- Яйця 2 шт.
- Петрушка
- Борошно 2-3 ст.л.
Етапи приготування
- З тунця злийте сік чи олію.
- Помідор та цибулю наріжте дрібними кубиками. Нашаткуйте петрушку.
- Збийте яйця та додайте до них нарізану цибулю, зелень, помідори та тунець.
- Додайте борошно та добре перемішайте.
- Викладіть масу на змащену олією сковороду, розрівняйте та смажте з обох боків до золотистої скоринки.