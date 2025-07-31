Якщо є один помідор та банка тунця, приготуйте цей пиріг: простий рецепт

Можна готувати на сніданок чи на вечерю

Лише з одного помідора та банки тунця можна швидко приготувати смачну й поживну страву — ідеальний варіант для сніданку, перекусу або навіть легкої вечері. Прості інгредієнти, які часто є в холодильнику, перетворюються на ніжний рибний пиріг з овочами та зеленню.

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Інгредієнти:

Консервований тунець 1 банка

Помідор 1 шт.

Цибуля 1 шт.

Яйця 2 шт.

Петрушка

Борошно 2-3 ст.л.

Етапи приготування