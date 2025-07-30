Простіше за плов і не менш смачно: рецепт рису із м’ясом у духовці (відео)

Простота та користь – головні переваги цього частування

Рис — універсальний продукт, з якого можна приготувати безліч страв: від класичного плову й різотто до солодкої запіканки чи начинок для рулетів. Він добре поєднується з м’ясом, овочами та спеціями, що робить його основою і повсякденного, і святкового столу.

Одним із популярних способів є приготування рису на сковороді або у каструлі. Але сьогодні ми пропонуємо зручний і смачний варіант — запекти рис у духовці. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "polli_cooking".

Як приготувати рис з куркою у духовці

Інгредієнти:

курячі стегна – 4 шт.;

олія – 2 ст. л.;

спеції для курки – 1 ч. л.;

цибуля – 1 шт.;

морква – 1 шт.;

сіль – за смаком;

перець – за смаком;

рис жасмин – 1 склянка;

вода – 2 склянки.

Спосіб приготування: