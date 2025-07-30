Простіше за плов і не менш смачно: рецепт рису із м’ясом у духовці (відео)
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Простота та користь – головні переваги цього частування
Рис — універсальний продукт, з якого можна приготувати безліч страв: від класичного плову й різотто до солодкої запіканки чи начинок для рулетів. Він добре поєднується з м’ясом, овочами та спеціями, що робить його основою і повсякденного, і святкового столу.
Одним із популярних способів є приготування рису на сковороді або у каструлі. Але сьогодні ми пропонуємо зручний і смачний варіант — запекти рис у духовці. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "polli_cooking".
Як приготувати рис з куркою у духовці
Інгредієнти:
- курячі стегна – 4 шт.;
- олія – 2 ст. л.;
- спеції для курки – 1 ч. л.;
- цибуля – 1 шт.;
- морква – 1 шт.;
- сіль – за смаком;
- перець – за смаком;
- рис жасмин – 1 склянка;
- вода – 2 склянки.
Спосіб приготування:
- Замаринувати курячі стегна з олією та спеціями.
- Нарізати цибулю і натерти моркву.
- Обсмажити овочі на середньому вогні, посолити та поперчити.
- Промити рис і викласти його у форму для запікання.
- Додати засмажку, викласти мариноване м’ясо зверху.
- Залити водою, накрити фольгою й запікати за температури 190 °C 1 годину. За 10–15 хвилин до готовності зняти фольгу для рум’яної скоринки.