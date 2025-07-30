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Простіше за плов і не менш смачно: рецепт рису із м’ясом у духовці (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Смачна та недорога страва на кожен день
Смачна та недорога страва на кожен день. Фото instagram.com

Простота та користь – головні переваги цього частування

Рис — універсальний продукт, з якого можна приготувати безліч страв: від класичного плову й різотто до солодкої запіканки чи начинок для рулетів. Він добре поєднується з м’ясом, овочами та спеціями, що робить його основою і повсякденного, і святкового столу.

Одним із популярних способів є приготування рису на сковороді або у каструлі. Але сьогодні ми пропонуємо зручний і смачний варіант — запекти рис у духовці. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "polli_cooking".

Як приготувати рис з куркою у духовці

Інгредієнти:

  • курячі стегна – 4 шт.;
  • олія – 2 ст. л.;
  • спеції для курки – 1 ч. л.;
  • цибуля – 1 шт.;
  • морква – 1 шт.;
  • сіль – за смаком;
  • перець – за смаком;
  • рис жасмин – 1 склянка;
  • вода – 2 склянки.

Спосіб приготування:

  1. Замаринувати курячі стегна з олією та спеціями.
  2. Нарізати цибулю і натерти моркву.
  3. Обсмажити овочі на середньому вогні, посолити та поперчити.
  4. Промити рис і викласти його у форму для запікання.
  5. Додати засмажку, викласти мариноване м’ясо зверху.
  6. Залити водою, накрити фольгою й запікати за температури 190 °C 1 годину. За 10–15 хвилин до готовності зняти фольгу для рум’яної скоринки.
Теги:
#Рис #Готуємо вдома #Плов