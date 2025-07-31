Если есть один помидор и банка тунца, приготовьте этот пирог: простой рецепт
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Можно готовить на завтрак или на ужин
Всего из одного помидора и банки тунца можно быстро приготовить вкусное и питательное блюдо — идеальный вариант для завтрака, перекуса или даже легкого ужина. Простые ингредиенты, которые часто есть в холодильнике, превращаются в нежный рыбный пирог с овощами и зеленью.
Рецептом поделились на странице в Instagram receitasaprendadicas.
Ингредиенты:
- Консервированный тунец 1 банка
- Помидор 1шт.
- Лук 1 шт.
- Яйца 2 шт.
- Петрушка
- Мука 2-3 ст.л.
Этапы приготовления
- С тунца слейте сок или масло.
- Помидор и лук нарежьте мелкими кубиками. Нашинкуйте петрушку.
- Слегка взбейте яйца и добавьте к ним нарезанный лук, зелень, помидоры и тунец.
- Добавьте муку и хорошо перемешайте.
- Выложите массу на смазанную маслом сковороду, разровняйте и жарьте с обеих сторон до образования золотистой корочки.