Если есть один помидор и банка тунца, приготовьте этот пирог: простой рецепт

Можно готовить на завтрак или на ужин

Всего из одного помидора и банки тунца можно быстро приготовить вкусное и питательное блюдо — идеальный вариант для завтрака, перекуса или даже легкого ужина. Простые ингредиенты, которые часто есть в холодильнике, превращаются в нежный рыбный пирог с овощами и зеленью.

Рецептом поделились на странице в Instagram receitasaprendadicas.

Ингредиенты:

Консервированный тунец 1 банка

Помидор 1шт.

Лук 1 шт.

Яйца 2 шт.

Петрушка

Мука 2-3 ст.л.

Этапы приготовления