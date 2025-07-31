Укр

Если есть один помидор и банка тунца, приготовьте этот пирог: простой рецепт

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
Читати українською
Автор
Рыбный пирог с помидором
Рыбный пирог с помидором. Фото telegraf.com.ua

Можно готовить на завтрак или на ужин

Всего из одного помидора и банки тунца можно быстро приготовить вкусное и питательное блюдо — идеальный вариант для завтрака, перекуса или даже легкого ужина. Простые ингредиенты, которые часто есть в холодильнике, превращаются в нежный рыбный пирог с овощами и зеленью.

Рецептом поделились на странице в Instagram receitasaprendadicas.

Ингредиенты:

  • Консервированный тунец 1 банка
  • Помидор 1шт.
  • Лук 1 шт.
  • Яйца 2 шт.
  • Петрушка
  • Мука 2-3 ст.л.

Этапы приготовления

  1. С тунца слейте сок или масло.
  2. Помидор и лук нарежьте мелкими кубиками. Нашинкуйте петрушку.
  3. Слегка взбейте яйца и добавьте к ним нарезанный лук, зелень, помидоры и тунец.
  4. Добавьте муку и хорошо перемешайте.
  5. Выложите массу на смазанную маслом сковороду, разровняйте и жарьте с обеих сторон до образования золотистой корочки.
Теги:
#Помидоры #Рецепты #Тунец