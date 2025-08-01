Ідеально до шашлику: як приготувати закусочні помідори у зеленій заправці (відео)

Ідеально до будь-якого м'яса

Помідор — один із найулюбленіших овочів літа. Його смак знайомий кожному з дитинства, а універсальність — просто вражає. Помідори можна їсти свіжими, додавати до бутербродів, робити з них смачні соуси чи салати або легкі закуски.

Та особливе місце займають мариновані помідори — вони пікантні, ароматні й чудово підходять до будь-якої страви. Сьогодні ми пропонуємо простий рецепт смачних маринованих помідорів, які можна приготувати навіть без досвіду консервації. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "cristik_crazy_food".

Як приготувати закуску з помідорів

Інгредієнти:

помідори – 500 г;

цукор – 10 г;

сіль – 5 г;

оливкова олія – 30 мл;

паприка – 0,5 ч. л;

болгарський перець – 150 г;

часник – 4–5 зубчиків;

петрушка – 20 г;

вода – 1–2 ст. л. (за потребою);

Спосіб приготування: