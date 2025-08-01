Ідеально до шашлику: як приготувати закусочні помідори у зеленій заправці (відео)
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Ідеально до будь-якого м'яса
Помідор — один із найулюбленіших овочів літа. Його смак знайомий кожному з дитинства, а універсальність — просто вражає. Помідори можна їсти свіжими, додавати до бутербродів, робити з них смачні соуси чи салати або легкі закуски.
Та особливе місце займають мариновані помідори — вони пікантні, ароматні й чудово підходять до будь-якої страви. Сьогодні ми пропонуємо простий рецепт смачних маринованих помідорів, які можна приготувати навіть без досвіду консервації. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "cristik_crazy_food".
Як приготувати закуску з помідорів
Інгредієнти:
- помідори – 500 г;
- цукор – 10 г;
- сіль – 5 г;
- оливкова олія – 30 мл;
- паприка – 0,5 ч. л;
- болгарський перець – 150 г;
- часник – 4–5 зубчиків;
- петрушка – 20 г;
- вода – 1–2 ст. л. (за потребою);
Спосіб приготування:
- Нарізати помідори середніми часточками та викласти в миску.
- Змішати цукор, сіль, оливкову олію та паприку; полити цією сумішшю помідори.
- Помістити болгарський перець, часник і петрушку в блендер.
- За потребою додати воду та збити до однорідної зеленої заправки.
- Полити нею помідори та обережно перемішати.
- Настояти в холодильнику 10–15 хвилин перед подачею.