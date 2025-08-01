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Ідеально до шашлику: як приготувати закусочні помідори у зеленій заправці (відео)

Автор
Марія Швець
Дата публікації
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Автор
Готуються просто, з'їдаються швидко
Готуються просто, з'їдаються швидко. Фото instagram.com

Ідеально до будь-якого м'яса

Помідор — один із найулюбленіших овочів літа. Його смак знайомий кожному з дитинства, а універсальність — просто вражає. Помідори можна їсти свіжими, додавати до бутербродів, робити з них смачні соуси чи салати або легкі закуски.

Та особливе місце займають мариновані помідори — вони пікантні, ароматні й чудово підходять до будь-якої страви. Сьогодні ми пропонуємо простий рецепт смачних маринованих помідорів, які можна приготувати навіть без досвіду консервації. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "cristik_crazy_food".

Як приготувати закуску з помідорів

Інгредієнти:

  • помідори – 500 г;
  • цукор – 10 г;
  • сіль – 5 г;
  • оливкова олія – 30 мл;
  • паприка – 0,5 ч. л;
  • болгарський перець – 150 г;
  • часник – 4–5 зубчиків;
  • петрушка – 20 г;
  • вода – 1–2 ст. л. (за потребою);

Спосіб приготування:

  1. Нарізати помідори середніми часточками та викласти в миску.
  2. Змішати цукор, сіль, оливкову олію та паприку; полити цією сумішшю помідори.
  3. Помістити болгарський перець, часник і петрушку в блендер.
  4. За потребою додати воду та збити до однорідної зеленої заправки.
  5. Полити нею помідори та обережно перемішати.
  6. Настояти в холодильнику 10–15 хвилин перед подачею.
Теги:
#Помідори #Заправка #Готуємо вдома