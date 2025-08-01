Идеально к шашлыку: как приготовить закусочные помидоры в зеленой заправке (видео)
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Идеально к любому мясу
Помидор – один из самых любимых овощей лета. Его вкус знаком каждому из детства, а универсальность просто поражает. Помидоры можно есть свежими, добавлять в бутерброды, делать из них вкусные соусы или салаты или легкие закуски.
Но особое место занимают маринованные помидоры – они пикантные, ароматные и отлично подходят к любому блюду. Сегодня мы предлагаем простой рецепт вкусных помидоров, которые можно приготовить даже без опыта консервации. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "cristik_crazy_food".
Как приготовить закуску из помидоров
Ингредиенты:
- помидоры – 500 г;
- сахар – 10 г;
- соль – 5 г;
- оливковое масло – 30 мл;
- паприка – 0,5 ч. л;
- болгарский перец – 150 г;
- чеснок – 4–5 зубчиков;
- петрушка – 20 г;
- вода – 1–2 ст. л. (при необходимости);
Способ приготовления:
- Нарезать помидоры средними дольками и выложить в миску.
- Смешать сахар, соль, оливковое масло и паприку; полить этой смесью помидоры.
- Поместить болгарский перец, чеснок и петрушку в блендер.
- По необходимости добавить воду и взбить до однородной зеленой заправки.
- Полить помидоры и осторожно перемешать.
- Настоять в холодильнике 10-15 минут перед подачей.