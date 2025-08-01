Идеально к шашлыку: как приготовить закусочные помидоры в зеленой заправке (видео)

Идеально к любому мясу

Помидор – один из самых любимых овощей лета. Его вкус знаком каждому из детства, а универсальность просто поражает. Помидоры можно есть свежими, добавлять в бутерброды, делать из них вкусные соусы или салаты или легкие закуски.

Но особое место занимают маринованные помидоры – они пикантные, ароматные и отлично подходят к любому блюду. Сегодня мы предлагаем простой рецепт вкусных помидоров, которые можно приготовить даже без опыта консервации. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "cristik_crazy_food".

Как приготовить закуску из помидоров

Ингредиенты:

помидоры – 500 г;

сахар – 10 г;

соль – 5 г;

оливковое масло – 30 мл;

паприка – 0,5 ч. л;

болгарский перец – 150 г;

чеснок – 4–5 зубчиков;

петрушка – 20 г;

вода – 1–2 ст. л. (при необходимости);

Способ приготовления: