Укр

Идеально к шашлыку: как приготовить закусочные помидоры в зеленой заправке (видео)

Автор
Мария Швец
Дата публикации
Читати українською
Автор
Готовятся просто, съедаются быстро
Готовятся просто, съедаются быстро. Фото instagram.com

Идеально к любому мясу

Помидор – один из самых любимых овощей лета. Его вкус знаком каждому из детства, а универсальность просто поражает. Помидоры можно есть свежими, добавлять в бутерброды, делать из них вкусные соусы или салаты или легкие закуски.

Но особое место занимают маринованные помидоры – они пикантные, ароматные и отлично подходят к любому блюду. Сегодня мы предлагаем простой рецепт вкусных помидоров, которые можно приготовить даже без опыта консервации. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "cristik_crazy_food".

Как приготовить закуску из помидоров

Ингредиенты:

  • помидоры – 500 г;
  • сахар – 10 г;
  • соль – 5 г;
  • оливковое масло – 30 мл;
  • паприка – 0,5 ч. л;
  • болгарский перец – 150 г;
  • чеснок – 4–5 зубчиков;
  • петрушка – 20 г;
  • вода – 1–2 ст. л. (при необходимости);

Способ приготовления:

  1. Нарезать помидоры средними дольками и выложить в миску.
  2. Смешать сахар, соль, оливковое масло и паприку; полить этой смесью помидоры.
  3. Поместить болгарский перец, чеснок и петрушку в блендер.
  4. По необходимости добавить воду и взбить до однородной зеленой заправки.
  5. Полить помидоры и осторожно перемешать.
  6. Настоять в холодильнике 10-15 минут перед подачей.
Теги:
#Помидоры #Заправка #Готовим дома