Найкращий рецепт консервації помідорів: незвичайний спосіб зробити їх ще смачнішими
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Помідори за цим рецептом виходять м'якими та солодкими
Якщо ви купили помідори з щільною м'якотою, спробуйте закрити їх у банки половинками. Завдяки цьому вони краще вберуть маринад і набудуть особливо вираженого смаку. До того ж разом з цибулею та зеленню помідори половинками будуть ефектно виглядати в банках.
Консервовані таким чином помідори смачно їсти разом с картоплею, м'ясом чи кашами.
Рецептом поділилась блогерка "Закарпатська господиня".
Інгредієнти:
вода — 3,5 л.;
цукор — 150 г;
сіль — 80 г;
оцет 9% — 200 мл;
помідори — стиглі, але міцні;
цибуля ріпчаста — кілька шт.;
зелень петрушки або кропу — до свого смаку;
чорний перець горошком — до свого смаку;
лавровий лист — кілька штук.
Як закрити помідори половинками
- Помийте помідори та видаліть плодоніжки. Розріжте навпіл. На дно стерильних банок покладіть кільце цибулі, трохи зелені, кілька горошин чорного перцю та лавровий лист.
- Щільно укладіть помідори в банки зрізом донизу, чергуючи їх з кільцями цибулі.
- Змішайте в каструлі воду, цукор, сіль та оцет. Доведіть суміш до кипіння під закритою кришкою.
- Залийте помідори гарячим маринадом до самого верху. Накрийте банки кришками і простерилізуйте в каструлі з водою 10 хвилин з моменту її закипання.
- Закатайте банки, переверніть догори дном і укутайте в теплу ковдру чи рушник до повного охолодження.