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Найкращий рецепт консервації помідорів: незвичайний спосіб зробити їх ще смачнішими

Автор
Наталя Граковська
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Ніжні та соковиті помідори на зиму
Ніжні та соковиті помідори на зиму. Фото Скріншот YouTube

Помідори за цим рецептом виходять м'якими та солодкими

Якщо ви купили помідори з щільною м'якотою, спробуйте закрити їх у банки половинками. Завдяки цьому вони краще вберуть маринад і набудуть особливо вираженого смаку. До того ж разом з цибулею та зеленню помідори половинками будуть ефектно виглядати в банках.

Консервовані таким чином помідори смачно їсти разом с картоплею, м'ясом чи кашами.

Рецептом поділилась блогерка "Закарпатська господиня".

Інгредієнти:

вода — 3,5 л.;

цукор — 150 г;

сіль — 80 г;

оцет 9% — 200 мл;

помідори — стиглі, але міцні;

цибуля ріпчаста — кілька шт.;

зелень петрушки або кропу — до свого смаку;

чорний перець горошком — до свого смаку;

лавровий лист — кілька штук.

Як закрити помідори половинками

  1. Помийте помідори та видаліть плодоніжки. Розріжте навпіл. На дно стерильних банок покладіть кільце цибулі, трохи зелені, кілька горошин чорного перцю та лавровий лист.
  2. Щільно укладіть помідори в банки зрізом донизу, чергуючи їх з кільцями цибулі.
  3. Змішайте в каструлі воду, цукор, сіль та оцет. Доведіть суміш до кипіння під закритою кришкою.
  4. Залийте помідори гарячим маринадом до самого верху. Накрийте банки кришками і простерилізуйте в каструлі з водою 10 хвилин з моменту її закипання.
  5. Закатайте банки, переверніть догори дном і укутайте в теплу ковдру чи рушник до повного охолодження.
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#Помідори #Рецепти #Консервація