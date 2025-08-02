Найкращий рецепт консервації помідорів: незвичайний спосіб зробити їх ще смачнішими

Помідори за цим рецептом виходять м'якими та солодкими

Якщо ви купили помідори з щільною м'якотою, спробуйте закрити їх у банки половинками. Завдяки цьому вони краще вберуть маринад і набудуть особливо вираженого смаку. До того ж разом з цибулею та зеленню помідори половинками будуть ефектно виглядати в банках.

Консервовані таким чином помідори смачно їсти разом с картоплею, м'ясом чи кашами.

Рецептом поділилась блогерка "Закарпатська господиня".

Інгредієнти:

вода — 3,5 л.;

цукор — 150 г;

сіль — 80 г;

оцет 9% — 200 мл;

помідори — стиглі, але міцні;

цибуля ріпчаста — кілька шт.;

зелень петрушки або кропу — до свого смаку;

чорний перець горошком — до свого смаку;

лавровий лист — кілька штук.

Як закрити помідори половинками