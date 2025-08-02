Лучший рецепт консервации помидоров: необычный способ сделать их еще вкуснее

Помидоры по этому рецепту получаются мягкими и сладкими.

Если вы купили помидоры с плотной мякотью, попробуйте закрыть их в банки половинками. Благодаря этому они лучше впитают маринад и приобретут особенно выраженный вкус. К тому же вместе с луком и зеленью помидоры половинками будут эффектно выглядеть в банках.

Консервированные таким образом помидоры вкусно есть с картошкой, мясом или кашами.

Рецептом поделилась блогерша "Закарпатська господиня".

Ингредиенты:

вода — 3,5 л.;

сахар — 150 г;

соль — 80 г;

уксус 9% — 200 мл;

помидоры – спелые, но крепкие;

лук репчатый – несколько шт.;

зелень петрушки или укропа – по своему вкусу;

черный перец горошком – по своему вкусу;

лавровый лист – несколько штук.

Как закрыть помидоры половинками