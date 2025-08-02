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Лучший рецепт консервации помидоров: необычный способ сделать их еще вкуснее

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Нежные и сочные помидоры на зиму
Нежные и сочные помидоры на зиму. Фото Скриншот YouTube

Помидоры по этому рецепту получаются мягкими и сладкими.

Если вы купили помидоры с плотной мякотью, попробуйте закрыть их в банки половинками. Благодаря этому они лучше впитают маринад и приобретут особенно выраженный вкус. К тому же вместе с луком и зеленью помидоры половинками будут эффектно выглядеть в банках.

Консервированные таким образом помидоры вкусно есть с картошкой, мясом или кашами.

Рецептом поделилась блогерша "Закарпатська господиня".

Ингредиенты:

вода — 3,5 л.;

сахар — 150 г;

соль — 80 г;

уксус 9% — 200 мл;

помидоры – спелые, но крепкие;

лук репчатый – несколько шт.;

зелень петрушки или укропа – по своему вкусу;

черный перец горошком – по своему вкусу;

лавровый лист – несколько штук.

Как закрыть помидоры половинками

  1. Помойте помидоры и удалите плодоножку. Разрежьте пополам. На дно стерильных банок положите кольцо лука, немного зелени, несколько горошин черного перца и лавровый лист.
  2. Плотно уложите помидоры в банки срезом вниз, чередуя их с кольцами лука.
  3. Смешайте в кастрюле воду, сахар, соль и уксус. Доведите смесь до кипения под закрытой крышкой.
  4. Залейте помидоры горячим маринадом до самого верха. Накройте банки крышками и простерилизуйте в кастрюле с водой 10 минут с момента ее закипания.
  5. Закатайте банки, переверните вверх дном и укутайте в теплое одеяло или полотенце до полного охлаждения.
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#Помидоры #Рецепты #Консервация