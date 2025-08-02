Лучший рецепт консервации помидоров: необычный способ сделать их еще вкуснее
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Помидоры по этому рецепту получаются мягкими и сладкими.
Если вы купили помидоры с плотной мякотью, попробуйте закрыть их в банки половинками. Благодаря этому они лучше впитают маринад и приобретут особенно выраженный вкус. К тому же вместе с луком и зеленью помидоры половинками будут эффектно выглядеть в банках.
Консервированные таким образом помидоры вкусно есть с картошкой, мясом или кашами.
Рецептом поделилась блогерша "Закарпатська господиня".
Ингредиенты:
вода — 3,5 л.;
сахар — 150 г;
соль — 80 г;
уксус 9% — 200 мл;
помидоры – спелые, но крепкие;
лук репчатый – несколько шт.;
зелень петрушки или укропа – по своему вкусу;
черный перец горошком – по своему вкусу;
лавровый лист – несколько штук.
Как закрыть помидоры половинками
- Помойте помидоры и удалите плодоножку. Разрежьте пополам. На дно стерильных банок положите кольцо лука, немного зелени, несколько горошин черного перца и лавровый лист.
- Плотно уложите помидоры в банки срезом вниз, чередуя их с кольцами лука.
- Смешайте в кастрюле воду, сахар, соль и уксус. Доведите смесь до кипения под закрытой крышкой.
- Залейте помидоры горячим маринадом до самого верха. Накройте банки крышками и простерилизуйте в кастрюле с водой 10 минут с момента ее закипания.
- Закатайте банки, переверните вверх дном и укутайте в теплое одеяло или полотенце до полного охлаждения.