Нежные котлеты из кабачков: готовятся без масла, а получаются румяными и сочными

Вкусно с любым гарниром

Котлеты из кабачков и мяса в духовке — это вкусное, сочное и в то же время лёгкое блюдо, которое можно готовить хоть каждый день. Благодаря кабачкам котлеты получаются нежными, а запекание в духовке делает их менее жирными, чем жареные. В сезон овощей это особенно удачный вариант: простой в приготовлении, питательный и подходящий как для обеда, так и для ужина.

Рецептом котлет из кабачков поделились на YouTube-канале "Домашні рецепти від Natalia Sus ".

Ингредиенты:

1-1,2 кг кабачков

500 г мяса

1 луковица

3 яйца

4 ст.л. манной крупы

2-3 шт. помидоров

зелень

соль

Как приготовить котлеты из кабачков в духовке