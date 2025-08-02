Нежные котлеты из кабачков: готовятся без масла, а получаются румяными и сочными
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Вкусно с любым гарниром
Котлеты из кабачков и мяса в духовке — это вкусное, сочное и в то же время лёгкое блюдо, которое можно готовить хоть каждый день. Благодаря кабачкам котлеты получаются нежными, а запекание в духовке делает их менее жирными, чем жареные. В сезон овощей это особенно удачный вариант: простой в приготовлении, питательный и подходящий как для обеда, так и для ужина.
Рецептом котлет из кабачков поделились на YouTube-канале "Домашні рецепти від Natalia Sus ".
Ингредиенты:
- 1-1,2 кг кабачков
- 500 г мяса
- 1 луковица
- 3 яйца
- 4 ст.л. манной крупы
- 2-3 шт. помидоров
- зелень
- соль
Как приготовить котлеты из кабачков в духовке
- Натрите кабачки на крупной терке. Чтобы котлеты не были водянистыми, хорошо отожмите сок из натертых кабачков.
- Очистите и мелко нарежьте луковицу.
- Мясо перекрутите на мясорубке, чтобы получился фарш.
- Мелко нарежьте зелень и помидоры.
- В большой миске смешайте мясной фарш, натертые отжатые кабачки, нарезанный лук, помидоры, яйца, манную крупу и зелень. Добавьте соль по вкусу. Тщательно перемешайте и оставьте на 15-20 минут, чтобы манка набухла.
- Разогрейте духовку до 180°C. Противень застелите пергаментной бумагой или смажьте небольшим количеством масла.
- Мокрыми руками сформуйте из фарша круглые или овальные котлеты и выложите их на противень.
- Выпекайте котлеты в разогретой духовке примерно 30-40 минут, пока они не станут румяными.