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Нежные котлеты из кабачков: готовятся без масла, а получаются румяными и сочными

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Рецепт котлет в духовке
Рецепт котлет в духовке. Фото kolizhanka.com.ua

Вкусно с любым гарниром

Котлеты из кабачков и мяса в духовке — это вкусное, сочное и в то же время лёгкое блюдо, которое можно готовить хоть каждый день. Благодаря кабачкам котлеты получаются нежными, а запекание в духовке делает их менее жирными, чем жареные. В сезон овощей это особенно удачный вариант: простой в приготовлении, питательный и подходящий как для обеда, так и для ужина.

Рецептом котлет из кабачков поделились на YouTube-канале "Домашні рецепти від Natalia Sus ".

Ингредиенты:

  • 1-1,2 кг кабачков
  • 500 г мяса
  • 1 луковица
  • 3 яйца
  • 4 ст.л. манной крупы
  • 2-3 шт. помидоров
  • зелень
  • соль

Как приготовить котлеты из кабачков в духовке

  1. Натрите кабачки на крупной терке. Чтобы котлеты не были водянистыми, хорошо отожмите сок из натертых кабачков.
  2. Очистите и мелко нарежьте луковицу.
  3. Мясо перекрутите на мясорубке, чтобы получился фарш.
  4. Мелко нарежьте зелень и помидоры.
  5. В большой миске смешайте мясной фарш, натертые отжатые кабачки, нарезанный лук, помидоры, яйца, манную крупу и зелень. Добавьте соль по вкусу. Тщательно перемешайте и оставьте на 15-20 минут, чтобы манка набухла.
  6. Разогрейте духовку до 180°C. Противень застелите пергаментной бумагой или смажьте небольшим количеством масла.
  7. Мокрыми руками сформуйте из фарша круглые или овальные котлеты и выложите их на противень.
  8. Выпекайте котлеты в разогретой духовке примерно 30-40 минут, пока они не станут румяными.
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#Кабачки #Рецепты #Котлеты