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З цим рецептом перцю не обійдеться однією порцією: смачна страва на кожен день (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Неймовірна смакота
Неймовірна смакота. Фото instagram.com

Мінімум інгредієнтів та зусиль

Болгарський перець — це яскравий, соковитий овоч, який широко використовують у кулінарії. З нього готують різноманітні салати, фарширують, маринують та роблять гострі закуски, які чудово доповнюють будь-який стіл.

Але сьогодні ми пропонуємо приготувати особливу закуску з болгарського перцю, яка поєднує у собі яскравий смак та простоту приготування. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "nisenitnitsia_".

Як приготувати закуску з болгарського перцю

Інгредієнти:

  • болгарський перець — 6 шт.;
  • часник — 3 зубчики;
  • сіль — щіпка;
  • оцет — 1 ст. л.;
  • олія — 2 ст. л.;
  • кріп — за смаком;

Спосіб приготування:

  1. Вимити болгарський перець та запікати у розігрітій до 200°C духовці 20 хвилин до появи чорних підпалин, або 60 хвилин для дуже м’ясистого перцю;
  2. Помістити перець під плівку або у пакет на 5 хвилин для легшого очищення;
  3. Очистити перець від шкірки та нарізати смужками;
  4. Додати сіль, оцет, олію, подрібнений часник та нарізаний кріп;
  5. Добре перемішати інгредієнти;
  6. Охолодити перед подачею.

Дуже смачно подавати з крем-сиром на підсушеному чорному хлібі!

Теги:
#Перець #Закуска #Готуємо вдома