З цим рецептом перцю не обійдеться однією порцією: смачна страва на кожен день (відео)

Мінімум інгредієнтів та зусиль

Болгарський перець — це яскравий, соковитий овоч, який широко використовують у кулінарії. З нього готують різноманітні салати, фарширують, маринують та роблять гострі закуски, які чудово доповнюють будь-який стіл.

Але сьогодні ми пропонуємо приготувати особливу закуску з болгарського перцю, яка поєднує у собі яскравий смак та простоту приготування. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "nisenitnitsia_".

Як приготувати закуску з болгарського перцю

Інгредієнти:

болгарський перець — 6 шт.;

часник — 3 зубчики;

сіль — щіпка;

оцет — 1 ст. л.;

олія — 2 ст. л.;

кріп — за смаком;

Спосіб приготування:

Вимити болгарський перець та запікати у розігрітій до 200°C духовці 20 хвилин до появи чорних підпалин, або 60 хвилин для дуже м’ясистого перцю; Помістити перець під плівку або у пакет на 5 хвилин для легшого очищення; Очистити перець від шкірки та нарізати смужками; Додати сіль, оцет, олію, подрібнений часник та нарізаний кріп; Добре перемішати інгредієнти; Охолодити перед подачею.

Дуже смачно подавати з крем-сиром на підсушеному чорному хлібі!