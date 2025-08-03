З цим рецептом перцю не обійдеться однією порцією: смачна страва на кожен день (відео)
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Мінімум інгредієнтів та зусиль
Болгарський перець — це яскравий, соковитий овоч, який широко використовують у кулінарії. З нього готують різноманітні салати, фарширують, маринують та роблять гострі закуски, які чудово доповнюють будь-який стіл.
Але сьогодні ми пропонуємо приготувати особливу закуску з болгарського перцю, яка поєднує у собі яскравий смак та простоту приготування. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "nisenitnitsia_".
Як приготувати закуску з болгарського перцю
Інгредієнти:
- болгарський перець — 6 шт.;
- часник — 3 зубчики;
- сіль — щіпка;
- оцет — 1 ст. л.;
- олія — 2 ст. л.;
- кріп — за смаком;
Спосіб приготування:
- Вимити болгарський перець та запікати у розігрітій до 200°C духовці 20 хвилин до появи чорних підпалин, або 60 хвилин для дуже м’ясистого перцю;
- Помістити перець під плівку або у пакет на 5 хвилин для легшого очищення;
- Очистити перець від шкірки та нарізати смужками;
- Додати сіль, оцет, олію, подрібнений часник та нарізаний кріп;
- Добре перемішати інгредієнти;
- Охолодити перед подачею.
Дуже смачно подавати з крем-сиром на підсушеному чорному хлібі!