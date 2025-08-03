С этим рецептом перца не обойдется одной порцией: вкусное блюдо на каждый день (видео)

Минимум ингредиентов и усилий

Болгарский перец – это яркий, сочный овощ, широко используемый в кулинарии. Из него готовят разнообразные салаты, фаршируют, маринуют и делают острые закуски, прекрасно дополняющие любой стол.

Сегодня мы предлагаем приготовить особую закуску из болгарского перца, которая сочетает в себе яркий вкус и простоту приготовления. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "nisenitnitsia_".

Как приготовить закуску из болгарского перца

Ингредиенты:

болгарский перец – 6 шт.;

чеснок — 3 зубчика;

соль – щепотка;

уксус — 1 ст. л.;

растительное масло – 2 ст. л.;

укроп – по вкусу;

Способ приготовления:

Вымыть болгарский перец и запекать в разогретой до 200°C духовке 20 минут до появления черных подпалин или 60 минут для мясистого перца; Поместить перец под пленку или в пакет на 5 минут для более легкой очистки; Очистить перец от кожуры и порезать полосками; Добавить соль, уксус, растительное масло, измельченный чеснок и нарезанный укроп; хорошо перемешать ингредиенты; Охладить перед подачей.

Очень вкусно подавать с крем-сыром на подсушенном черном хлебе!