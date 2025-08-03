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С этим рецептом перца не обойдется одной порцией: вкусное блюдо на каждый день (видео)

Автор
Мария Швец
Дата публикации
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Автор
Невероятные вкусности
Невероятные вкусности. Фото instagram.com

Минимум ингредиентов и усилий

Болгарский перец – это яркий, сочный овощ, широко используемый в кулинарии. Из него готовят разнообразные салаты, фаршируют, маринуют и делают острые закуски, прекрасно дополняющие любой стол.

Сегодня мы предлагаем приготовить особую закуску из болгарского перца, которая сочетает в себе яркий вкус и простоту приготовления. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "nisenitnitsia_".

Как приготовить закуску из болгарского перца

Ингредиенты:

  • болгарский перец – 6 шт.;
  • чеснок — 3 зубчика;
  • соль – щепотка;
  • уксус — 1 ст. л.;
  • растительное масло – 2 ст. л.;
  • укроп – по вкусу;

Способ приготовления:

  1. Вымыть болгарский перец и запекать в разогретой до 200°C духовке 20 минут до появления черных подпалин или 60 минут для мясистого перца;
  2. Поместить перец под пленку или в пакет на 5 минут для более легкой очистки;
  3. Очистить перец от кожуры и порезать полосками;
  4. Добавить соль, уксус, растительное масло, измельченный чеснок и нарезанный укроп;
  5. хорошо перемешать ингредиенты;
  6. Охладить перед подачей.

Очень вкусно подавать с крем-сыром на подсушенном черном хлебе!

Теги:
#Перец #Закуска #Готовим дома