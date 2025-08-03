С этим рецептом перца не обойдется одной порцией: вкусное блюдо на каждый день (видео)
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Минимум ингредиентов и усилий
Болгарский перец – это яркий, сочный овощ, широко используемый в кулинарии. Из него готовят разнообразные салаты, фаршируют, маринуют и делают острые закуски, прекрасно дополняющие любой стол.
Сегодня мы предлагаем приготовить особую закуску из болгарского перца, которая сочетает в себе яркий вкус и простоту приготовления. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "nisenitnitsia_".
Как приготовить закуску из болгарского перца
Ингредиенты:
- болгарский перец – 6 шт.;
- чеснок — 3 зубчика;
- соль – щепотка;
- уксус — 1 ст. л.;
- растительное масло – 2 ст. л.;
- укроп – по вкусу;
Способ приготовления:
- Вымыть болгарский перец и запекать в разогретой до 200°C духовке 20 минут до появления черных подпалин или 60 минут для мясистого перца;
- Поместить перец под пленку или в пакет на 5 минут для более легкой очистки;
- Очистить перец от кожуры и порезать полосками;
- Добавить соль, уксус, растительное масло, измельченный чеснок и нарезанный укроп;
- хорошо перемешать ингредиенты;
- Охладить перед подачей.
Очень вкусно подавать с крем-сыром на подсушенном черном хлебе!