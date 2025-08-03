Смачніша за класичну: рецепт ідеальної піци з кабачків

Від такої піци неможливо відірватись

З кабачків можна готувати не лише смачні оладки чи запіканки. З них виходить чудова основа для домашньої піци. Готується ця страва дуже легко, виходить апетитною та смачною. Така піца з кабачків стане чудовим варіантом корисного перекусу або простої вечері.

Кулінарна блогерка Катерина Тарасенко пропонує готувати таку піцу з начинкою з помідорів та сиру, але ви можете експериментувати і змінювати начинку за своїм смаком.

Інгредієнти:

цукіні — 300 г — 350 г

сир кисломолочний — 200 г

яйце — 1 шт

сіль, перець, часник

борошно — 5 ст.л

розпушувач — 1 ч.л ( сода 0.5 ч.л )

помідор — 1 шт

сир сулугуні/моцарела — 50 г

Як приготувати піцу з кабачків

Натріть 300-350 г цукіні на грубій тертці. Додайте трохи солі, перемішайте та залиште на 10 хвилин, щоб овоч виділив зайву вологу. Через 10 хвилин добре відіжміть рідину. В окрему миску покладіть 200 г кисломолочного сиру. Якщо сир має великі шматочки, трохи подрібніть його виделкою, але не перебивайте блендером. До сиру додайте цукіні, одне яйце, сіль, перець на свій смак та часник. Окремо змішайте 5 столових ложок пшеничного борошна з 1 чайною ложкою розпушувача. Додайте борошняну суміш до сиру з яйцем та добре перемішайте, щоб вийшло тісто. Викладіть тісто на деко, застелене пергаментом. Розрівняйте його, формуючи круглу основу. Випікайте в розігрітій до 200°C духовці приблизно 20 хвилин, доки основа не стане трохи рум'яною. Дістаньте основу з духовки. Викладіть на неї один нарізаний помідор. Посипте зверху сиром, додайте сухий часник та сушену петрушку на смак. Поставте страву назад у духовку ще на 7 хвилин при тій же температурі 200°C, щоб сир розплавився.

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