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Смачніша за класичну: рецепт ідеальної піци з кабачків

Автор
Наталя Граковська
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Автор
Як приготувати піцу з кабачків вдома
Як приготувати піцу з кабачків вдома. Фото Скріншот Youtube/@KaterynaTarasenko

Від такої піци неможливо відірватись

З кабачків можна готувати не лише смачні оладки чи запіканки. З них виходить чудова основа для домашньої піци. Готується ця страва дуже легко, виходить апетитною та смачною. Така піца з кабачків стане чудовим варіантом корисного перекусу або простої вечері.

Кулінарна блогерка Катерина Тарасенко пропонує готувати таку піцу з начинкою з помідорів та сиру, але ви можете експериментувати і змінювати начинку за своїм смаком.

Інгредієнти:

  • цукіні — 300 г — 350 г
  • сир кисломолочний — 200 г
  • яйце — 1 шт
  • сіль, перець, часник
  • борошно — 5 ст.л
  • розпушувач — 1 ч.л ( сода 0.5 ч.л )
  • помідор — 1 шт
  • сир сулугуні/моцарела — 50 г

Як приготувати піцу з кабачків

  1. Натріть 300-350 г цукіні на грубій тертці. Додайте трохи солі, перемішайте та залиште на 10 хвилин, щоб овоч виділив зайву вологу. Через 10 хвилин добре відіжміть рідину.
  2. В окрему миску покладіть 200 г кисломолочного сиру. Якщо сир має великі шматочки, трохи подрібніть його виделкою, але не перебивайте блендером.
  3. До сиру додайте цукіні, одне яйце, сіль, перець на свій смак та часник.
  4. Окремо змішайте 5 столових ложок пшеничного борошна з 1 чайною ложкою розпушувача. Додайте борошняну суміш до сиру з яйцем та добре перемішайте, щоб вийшло тісто.
  5. Викладіть тісто на деко, застелене пергаментом. Розрівняйте його, формуючи круглу основу. Випікайте в розігрітій до 200°C духовці приблизно 20 хвилин, доки основа не стане трохи рум'яною.
  6. Дістаньте основу з духовки. Викладіть на неї один нарізаний помідор. Посипте зверху сиром, додайте сухий часник та сушену петрушку на смак.
  7. Поставте страву назад у духовку ще на 7 хвилин при тій же температурі 200°C, щоб сир розплавився.

Раніше ми розповідали, як за 10 хвилин приготувати освіжаючий суп з томатів.

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#Кабачки #Рецепти #Піца