Вкуснее классической: рецепт идеальной пиццы из кабачков

От такой пиццы невозможно оторваться

Из кабачков можно готовить не только вкусные оладьи или запеканки. Из них получается отличная основа для домашней пиццы. Готовится это блюдо очень легко, получается аппетитным и вкусным. Такая пицца из кабачков станет отличным вариантом полезного перекуса или простого ужина.

Кулинарный блогер Катерина Тарасенко предлагает готовить такую пиццу с начинкой из помидоров и сыра, но вы можете экспериментировать и менять начинку по своему вкусу.

Ингредиенты:

цукини — 300 г — 350 г

творог — 200 г

яйцо — 1 шт

соль, перец, чеснок

мука — 5 ст.л

разрыхлитель — 1 ч.л (сода 0.5 ч.л)

помидор — 1 шт

сыр сулугуни/моцарелла — 50 г

Как приготовить пиццу из кабачков

Натрите 300-350 г цукини на крупной терке. Добавьте немного соли, перемешайте и оставьте на 10 минут, чтобы овощи выделили лишнюю влагу. Через 10 минут хорошо отожмите жидкость. В отдельную миску положите 200 г творога. Если в нем есть крупные кусочки, слегка измельчите творог вилкой, но не перебивайте блендером. К творогу добавьте кабачок, одно яйцо, соль, перец по вкусу и чеснок. Отдельно смешайте 5 столовых ложек пшеничной муки с 1 чайной ложкой разрыхлителя. Добавьте мучную смесь в творог с яйцом и хорошо перемешайте, чтобы вышло тесто. Выложите тесто на противень, застеленный пергаментом. Разровняйте его, формируя круглую основу. Выпекайте в разогретой до 200°C духовке примерно 20 минут, пока основа не станет немного румяной. Достаньте основу из духовки. Выложите на нее один нарезанный помидор. Посыпьте сверху сыром, добавьте сухой чеснок и сушеную петрушку по вкусу. Поставьте блюдо в духовку еще на 7 минут при той же температуре 200°C, чтобы сыр расплавился.

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