Вкуснее классической: рецепт идеальной пиццы из кабачков
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От такой пиццы невозможно оторваться
Из кабачков можно готовить не только вкусные оладьи или запеканки. Из них получается отличная основа для домашней пиццы. Готовится это блюдо очень легко, получается аппетитным и вкусным. Такая пицца из кабачков станет отличным вариантом полезного перекуса или простого ужина.
Кулинарный блогер Катерина Тарасенко предлагает готовить такую пиццу с начинкой из помидоров и сыра, но вы можете экспериментировать и менять начинку по своему вкусу.
Ингредиенты:
- цукини — 300 г — 350 г
- творог — 200 г
- яйцо — 1 шт
- соль, перец, чеснок
- мука — 5 ст.л
- разрыхлитель — 1 ч.л (сода 0.5 ч.л)
- помидор — 1 шт
- сыр сулугуни/моцарелла — 50 г
Как приготовить пиццу из кабачков
- Натрите 300-350 г цукини на крупной терке. Добавьте немного соли, перемешайте и оставьте на 10 минут, чтобы овощи выделили лишнюю влагу. Через 10 минут хорошо отожмите жидкость.
- В отдельную миску положите 200 г творога. Если в нем есть крупные кусочки, слегка измельчите творог вилкой, но не перебивайте блендером.
- К творогу добавьте кабачок, одно яйцо, соль, перец по вкусу и чеснок.
- Отдельно смешайте 5 столовых ложек пшеничной муки с 1 чайной ложкой разрыхлителя. Добавьте мучную смесь в творог с яйцом и хорошо перемешайте, чтобы вышло тесто.
- Выложите тесто на противень, застеленный пергаментом. Разровняйте его, формируя круглую основу. Выпекайте в разогретой до 200°C духовке примерно 20 минут, пока основа не станет немного румяной.
- Достаньте основу из духовки. Выложите на нее один нарезанный помидор. Посыпьте сверху сыром, добавьте сухой чеснок и сушеную петрушку по вкусу.
- Поставьте блюдо в духовку еще на 7 минут при той же температуре 200°C, чтобы сыр расплавился.
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