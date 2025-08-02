Забудьте про борщ: рецепт супу з томатів, який готується за 15 хвилин та ідеально смакує в спеку

Раз-два й готово

Гаспачо — це холодний овочевий суп, який ідеально рятує від спеки. Готується він дуже швидко: усі інгредієнти просто збиваються у блендері, а завдяки льоду страва виходить особливо освіжаючою. Такий суп чудово підходить для легкого літнього обіду або перекусу. Подавайте гаспачо з хрусткими грінками — це зробить смак ще цікавішим.

Рецептом гаспачо поділились на YouTube-каналі "Кус Кус".

Інгредієнти:

Часник — головка

Помідори — 3 шт.

Огірки — 2 шт.

Лід — 300 г

Сіль — на смак

Чорний перець — на смак

Оливкова олія — 1 ст.л

Грінки — 50 г

Як приготувати гаспачо

Помідори, огірки, лід та часник складіть у чашу блендера. Додайте сіль, перець та подрібніть. На сковороді розігрійте трохи оливкової олії та обсмажте нарізаний кубиками хліб до хрусткої скоринки. Розлийте гаспачо у порційні тарілки, додайте сухарики та подавайте на стіл.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом холодного супу, який дуже схожий на холодник, але готується інакше.