Забудьте про борщ: рецепт супу з томатів, який готується за 15 хвилин та ідеально смакує в спеку
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Раз-два й готово
Гаспачо — це холодний овочевий суп, який ідеально рятує від спеки. Готується він дуже швидко: усі інгредієнти просто збиваються у блендері, а завдяки льоду страва виходить особливо освіжаючою. Такий суп чудово підходить для легкого літнього обіду або перекусу. Подавайте гаспачо з хрусткими грінками — це зробить смак ще цікавішим.
Рецептом гаспачо поділились на YouTube-каналі "Кус Кус".
Інгредієнти:
Часник — головка
Помідори — 3 шт.
Огірки — 2 шт.
Лід — 300 г
Сіль — на смак
Чорний перець — на смак
Оливкова олія — 1 ст.л
Грінки — 50 г
Як приготувати гаспачо
- Помідори, огірки, лід та часник складіть у чашу блендера. Додайте сіль, перець та подрібніть.
- На сковороді розігрійте трохи оливкової олії та обсмажте нарізаний кубиками хліб до хрусткої скоринки.
- Розлийте гаспачо у порційні тарілки, додайте сухарики та подавайте на стіл.
Раніше "Телеграф" ділився рецептом холодного супу, який дуже схожий на холодник, але готується інакше.