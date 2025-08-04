Гості з'їдять її до останньої ложки: рецепт неймовірно смачної закуски з кабачків з перцем
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Ідеальний рецепт кабачків на всі випадки
В сезон кабачків хочеться приготувати з них щось особливе, але водночас просте і швидке. Цей рецепт закуски саме такий. Він чудово підходить для тих, хто шукає, як використати багатий урожай кабачків і водночас здивувати домашніх чи гостей.
Закуска з кабачків та перцю виходить хрумкою та дуже ароматною. Вона смакує з м'ясом, рибою, картоплею або як самостійна страва.
Рецептом страви поділились "Школа життя".
Інгредієнти:
- Кабачки – 800 г
- Вода – 1 літр
- Сіль – 1 ч.л. з гіркою
- Болгарський перець – 300 г
- Петрушка – 80 г
- Часник – 5 зубчиків
- Сіль – 1/2 ч.л.
- Перець – 1 ч.л.
- Оцет 9% – 2 ст.л.
- Мед/цукор – 1 ст.л.
- Олія соняшникова – 100 мл
Як приготувати закуску з кабачків
- Кабачки ріжемо брусками.
- В глибоку сковороду або сотейник наливаємо воду і солимо. Ставимо на вогонь. Доводимо воду майже до кипіння і перед тим, як вода закипить опускаємо в неї кабачки. Даємо їм також закипіти й варимо на середньому вогні приблизно 4 хвилини. Кабачки мають залишитись трохи твердими.
- Зливаємо воду і залишаємо кабачки остигати.
- Болгарський перець нарізаємо на дрібні кубики, додаємо до нього багато нарізаної петрушки, видавлюємо часник, солимо і заправляємо сумішшю гострих перців, оцтом та медом.
- У форму рівно укладаємо кабачки. Зверху розподіляємо шар заправки. Потім так само все повторюємо. В ідеалі два шари кабачків та два шари заправки.
- Добре нагріваємо на сковороді олію і заливаємо нею зібрану закуску. Овочі повинні при цьому шкварчати й шипіти від розпеченої олії. А лити потрібно рівномірним струмком по всій поверхні.
- Накриваємо форму харчовою плівкою, прямо встик і забираємо в холодильник на кілька годин. Приблизно за 2 години кабачки будуть готові до вживання.