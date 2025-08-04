Гості з'їдять її до останньої ложки: рецепт неймовірно смачної закуски з кабачків з перцем

Ідеальний рецепт кабачків на всі випадки

В сезон кабачків хочеться приготувати з них щось особливе, але водночас просте і швидке. Цей рецепт закуски саме такий. Він чудово підходить для тих, хто шукає, як використати багатий урожай кабачків і водночас здивувати домашніх чи гостей.

Закуска з кабачків та перцю виходить хрумкою та дуже ароматною. Вона смакує з м'ясом, рибою, картоплею або як самостійна страва.

Рецептом страви поділились "Школа життя".

Інгредієнти:

Кабачки – 800 г

Вода – 1 літр

Сіль – 1 ч.л. з гіркою

Болгарський перець – 300 г

Петрушка – 80 г

Часник – 5 зубчиків

Сіль – 1/2 ч.л.

Перець – 1 ч.л.

Оцет 9% – 2 ст.л.

Мед/цукор – 1 ст.л.

Олія соняшникова – 100 мл

Як приготувати закуску з кабачків