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Гості з'їдять її до останньої ложки: рецепт неймовірно смачної закуски з кабачків з перцем

Автор
Наталя Граковська
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Автор
Пикантна закуска з кабачків
Пикантна закуска з кабачків. Фото zhyttia.com.ua

Ідеальний рецепт кабачків на всі випадки

В сезон кабачків хочеться приготувати з них щось особливе, але водночас просте і швидке. Цей рецепт закуски саме такий. Він чудово підходить для тих, хто шукає, як використати багатий урожай кабачків і водночас здивувати домашніх чи гостей.

Закуска з кабачків та перцю виходить хрумкою та дуже ароматною. Вона смакує з м'ясом, рибою, картоплею або як самостійна страва.

Рецептом страви поділились "Школа життя".

Інгредієнти:

  • Кабачки – 800 г
  • Вода – 1 літр
  • Сіль – 1 ч.л. з гіркою
  • Болгарський перець – 300 г
  • Петрушка – 80 г
  • Часник – 5 зубчиків
  • Сіль – 1/2 ч.л.
  • Перець – 1 ч.л.
  • Оцет 9% – 2 ст.л.
  • Мед/цукор – 1 ст.л.
  • Олія соняшникова – 100 мл

Як приготувати закуску з кабачків

  1. Кабачки ріжемо брусками.
  2. В глибоку сковороду або сотейник наливаємо воду і солимо. Ставимо на вогонь. Доводимо воду майже до кипіння і перед тим, як вода закипить опускаємо в неї кабачки. Даємо їм також закипіти й варимо на середньому вогні приблизно 4 хвилини. Кабачки мають залишитись трохи твердими.
  3. Зливаємо воду і залишаємо кабачки остигати.
  4. Болгарський перець нарізаємо на дрібні кубики, додаємо до нього багато нарізаної петрушки, видавлюємо часник, солимо і заправляємо сумішшю гострих перців, оцтом та медом.
  5. У форму рівно укладаємо кабачки. Зверху розподіляємо шар заправки. Потім так само все повторюємо. В ідеалі два шари кабачків та два шари заправки.
  6. Добре нагріваємо на сковороді олію і заливаємо нею зібрану закуску. Овочі повинні при цьому шкварчати й шипіти від розпеченої олії. А лити потрібно рівномірним струмком по всій поверхні.
  7. Накриваємо форму харчовою плівкою, прямо встик і забираємо в холодильник на кілька годин. Приблизно за 2 години кабачки будуть готові до вживання.
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#Кабачки #Рецепти #Закуски #Перець