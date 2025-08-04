Гости съедят ее до последней ложки: рецепт невероятно вкусной закуски из кабачков с перцем
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Идеальный рецепт кабачков на все случаи жизни
В сезон кабачков хочется приготовить из них что-то особенное, но одновременно простое и быстрое. Этот рецепт закуски именно такой. Он отлично подходит для тех, кто ищет, как использовать богатый урожай кабачков и одновременно удивить домашних или гостей.
Закуска из кабачков и перца получается хрустящей и очень ароматной. Ее вкусно есть с мясом, рыбой, картофелем или как самостоятельное блюдо.
Рецептом блюда поделились "Школа жизни".
Ингредиенты:
- Кабачки – 800 г
- Вода – 1 литр
- Соль – 1 ч.л. с горкой
- Болгарский перец – 300 г
- Петрушка – 80 г
- Чеснок – 5 зубчиков
- Соль – 1/2 ч.л.
- Перец – 1 ч.л.
- Уксус 9% – 2 ст.л.
- Мед/сахар – 1 ст.л.
- Масло подсолнечное – 100 мл
Как приготовить закуску из кабачков
- Кабачки режем брусками.
- В глубокую сковороду или сотейник наливаем воду и солим. Ставим на огонь. Доводим воду почти до кипения и перед тем, как вода закипит, опускаем в нее кабачки. Даем им тоже закипеть и варим на среднем огне примерно 4 минуты. Кабачки должны остаться немного жесткими.
- Сливаем воду и оставляем кабачки остывать.
- Болгарский перец нарезаем на мелкие кубики, добавляем в него много нарезанной петрушки, выдавливаем чеснок, солим и заправляем смесью острых перцев, уксусом и медом.
- В форму ровно укладываем кабачки. Сверху распределяем слой заправки. Потом все повторяем. В идеале два слоя кабачков и два слоя заправки.
- Хорошо нагреваем на сковороде растительное масло и заливаем им собранную закуску. Овощи должны при этом шкварчать и шипеть от раскаленного масла. А лить нужно равномерно по всей поверхности.
- Накрываем форму пищевой плёнкой, прямо встык и убираем в холодильник на несколько часов. Приблизительно через 2 часа кабачки будут готовы к употреблению.