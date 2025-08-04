Гости съедят ее до последней ложки: рецепт невероятно вкусной закуски из кабачков с перцем

Идеальный рецепт кабачков на все случаи жизни

В сезон кабачков хочется приготовить из них что-то особенное, но одновременно простое и быстрое. Этот рецепт закуски именно такой. Он отлично подходит для тех, кто ищет, как использовать богатый урожай кабачков и одновременно удивить домашних или гостей.

Закуска из кабачков и перца получается хрустящей и очень ароматной. Ее вкусно есть с мясом, рыбой, картофелем или как самостоятельное блюдо.

Рецептом блюда поделились "Школа жизни".

Ингредиенты:

Кабачки – 800 г

Вода – 1 литр

Соль – 1 ч.л. с горкой

Болгарский перец – 300 г

Петрушка – 80 г

Чеснок – 5 зубчиков

Соль – 1/2 ч.л.

Перец – 1 ч.л.

Уксус 9% – 2 ст.л.

Мед/сахар – 1 ст.л.

Масло подсолнечное – 100 мл

Как приготовить закуску из кабачков