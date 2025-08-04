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Гости съедят ее до последней ложки: рецепт невероятно вкусной закуски из кабачков с перцем

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
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Автор
Пикантная закуска из кабачков
Пикантная закуска из кабачков. Фото zhyttia.com.ua

Идеальный рецепт кабачков на все случаи жизни

В сезон кабачков хочется приготовить из них что-то особенное, но одновременно простое и быстрое. Этот рецепт закуски именно такой. Он отлично подходит для тех, кто ищет, как использовать богатый урожай кабачков и одновременно удивить домашних или гостей.

Закуска из кабачков и перца получается хрустящей и очень ароматной. Ее вкусно есть с мясом, рыбой, картофелем или как самостоятельное блюдо.

Рецептом блюда поделились "Школа жизни".

Ингредиенты:

  • Кабачки – 800 г
  • Вода – 1 литр
  • Соль – 1 ч.л. с горкой
  • Болгарский перец – 300 г
  • Петрушка – 80 г
  • Чеснок – 5 зубчиков
  • Соль – 1/2 ч.л.
  • Перец – 1 ч.л.
  • Уксус 9% – 2 ст.л.
  • Мед/сахар – 1 ст.л.
  • Масло подсолнечное – 100 мл

Как приготовить закуску из кабачков

  1. Кабачки режем брусками.
  2. В глубокую сковороду или сотейник наливаем воду и солим. Ставим на огонь. Доводим воду почти до кипения и перед тем, как вода закипит, опускаем в нее кабачки. Даем им тоже закипеть и варим на среднем огне примерно 4 минуты. Кабачки должны остаться немного жесткими.
  3. Сливаем воду и оставляем кабачки остывать.
  4. Болгарский перец нарезаем на мелкие кубики, добавляем в него много нарезанной петрушки, выдавливаем чеснок, солим и заправляем смесью острых перцев, уксусом и медом.
  5. В форму ровно укладываем кабачки. Сверху распределяем слой заправки. Потом все повторяем. В идеале два слоя кабачков и два слоя заправки.
  6. Хорошо нагреваем на сковороде растительное масло и заливаем им собранную закуску. Овощи должны при этом шкварчать и шипеть от раскаленного масла. А лить нужно равномерно по всей поверхности.
  7. Накрываем форму пищевой плёнкой, прямо встык и убираем в холодильник на несколько часов. Приблизительно через 2 часа кабачки будут готовы к употреблению.
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#Кабачки #Рецепты #Закуски #Перец