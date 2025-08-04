З такою закускою і м'яса не треба: рецепт маринованих помідорів за пів години
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Виходять неймовірно соковитими та пікантними
Ми розповідали, як приготувати ніжну запіканку з кабачків з додаванням сиру. До цієї страви ідеально підійдуть мариновані помідори з часником.
Ці мариновані помідори — ідеальна закуска, яка прикрасить будь-який стіл. Завдяки часнику у складі вони мають надзвичайно соковитий і пікантний смак. До того ж приготування таких помідорів не займе багато часу.
Рецептом поділилась блогерка з YouTube-каналу "Все просто".
Інгредієнти:
- помідори — 600 г
- цибуля — 150 г
- часник — 3 зуб
- петрушка
Маринад :
- олія — 3 ст. л
- соєвий соус — 3 ст. л
- сік лимона — 1 ст. л
- сіль — 0.5 ч. л
- солодка паприка — 0.5 ч. л
Як приготувати мариновані помідори за 30 хвилин
- Нарізаємо цибулю півкільцями, а помідори — кружечками. Також подрібнюємо петрушку.
- У посуд викладаємо шарами помідори, цибулю, петрушку. Останній шар має бути з цибулі.
- Для маринаду змішуємо олію, соєвий соус, сік лимона, сіль, солодку паприку та натертий на середній тертці часник.
- Виливаємо маринад на помідори.
- Накриваємо кришкою та залишаємо маринуватися на 30 хвилин.
- Час від часу перевертаємо каструлю догори дном, щоб маринад розподілився по всіх овочах.