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З такою закускою і м'яса не треба: рецепт маринованих помідорів за пів години

Автор
Наталя Граковська
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Ідеальний вибір для святкового чи буденного столу
Ідеальний вибір для святкового чи буденного столу. Фото Скріншот YouTube

Виходять неймовірно соковитими та пікантними

Ми розповідали, як приготувати ніжну запіканку з кабачків з додаванням сиру. До цієї страви ідеально підійдуть мариновані помідори з часником.

Ці мариновані помідори — ідеальна закуска, яка прикрасить будь-який стіл. Завдяки часнику у складі вони мають надзвичайно соковитий і пікантний смак. До того ж приготування таких помідорів не займе багато часу.

Рецептом поділилась блогерка з YouTube-каналу "Все просто".

Інгредієнти:

  • помідори — 600 г
  • цибуля — 150 г
  • часник — 3 зуб
  • петрушка

Маринад :

  • олія — 3 ст. л
  • соєвий соус — 3 ст. л
  • сік лимона — 1 ст. л
  • сіль — 0.5 ч. л
  • солодка паприка — 0.5 ч. л

Як приготувати мариновані помідори за 30 хвилин

  1. Нарізаємо цибулю півкільцями, а помідори — кружечками. Також подрібнюємо петрушку.
  2. У посуд викладаємо шарами помідори, цибулю, петрушку. Останній шар має бути з цибулі.
  3. Для маринаду змішуємо олію, соєвий соус, сік лимона, сіль, солодку паприку та натертий на середній тертці часник.
  4. Виливаємо маринад на помідори.
  5. Накриваємо кришкою та залишаємо маринуватися на 30 хвилин.
  6. Час від часу перевертаємо каструлю догори дном, щоб маринад розподілився по всіх овочах.
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#Помідори #Рецепти #Закуска