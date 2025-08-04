З такою закускою і м'яса не треба: рецепт маринованих помідорів за пів години

Виходять неймовірно соковитими та пікантними

Ми розповідали, як приготувати ніжну запіканку з кабачків з додаванням сиру. До цієї страви ідеально підійдуть мариновані помідори з часником.

Ці мариновані помідори — ідеальна закуска, яка прикрасить будь-який стіл. Завдяки часнику у складі вони мають надзвичайно соковитий і пікантний смак. До того ж приготування таких помідорів не займе багато часу.

Рецептом поділилась блогерка з YouTube-каналу "Все просто".

Інгредієнти:

помідори — 600 г

цибуля — 150 г

часник — 3 зуб

петрушка

Маринад :

олія — 3 ст. л

соєвий соус — 3 ст. л

сік лимона — 1 ст. л

сіль — 0.5 ч. л

солодка паприка — 0.5 ч. л

Як приготувати мариновані помідори за 30 хвилин