С такой закуской и мяса не надо: рецепт маринованных помидоров за полчаса

Выходят невероятно сочными и пикантными

Мы рассказывали, как приготовить нежную запеканку из кабачков с добавлением сыра. К этому блюду идеально подойдут помидоры с чесноком.

Эти маринованные помидоры – идеальная закуска, которая украсит любой стол. Благодаря чесноку в составе они получаются очень сочными, с пикантным вкусом. К тому же приготовление таких помидоров не займет много времени.

Рецептом поделилась блогерша с YouTube-канала "Все просто".

Ингредиенты:

помидоры — 600 г

лук — 150 г

чеснок — 3 зуб

петрушка

Маринад:

масло – 3 ст. л

соевый соус — 3 ст. л

сок лимона – 1 ст. л

соль — 0.5 ч. л

сладкая паприка — 0.5 ч. л

Как приготовить маринованные помидоры за 30 минут