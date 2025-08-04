С такой закуской и мяса не надо: рецепт маринованных помидоров за полчаса
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Выходят невероятно сочными и пикантными
Мы рассказывали, как приготовить нежную запеканку из кабачков с добавлением сыра. К этому блюду идеально подойдут помидоры с чесноком.
Эти маринованные помидоры – идеальная закуска, которая украсит любой стол. Благодаря чесноку в составе они получаются очень сочными, с пикантным вкусом. К тому же приготовление таких помидоров не займет много времени.
Рецептом поделилась блогерша с YouTube-канала "Все просто".
Ингредиенты:
- помидоры — 600 г
- лук — 150 г
- чеснок — 3 зуб
- петрушка
Маринад:
- масло – 3 ст. л
- соевый соус — 3 ст. л
- сок лимона – 1 ст. л
- соль — 0.5 ч. л
- сладкая паприка — 0.5 ч. л
Как приготовить маринованные помидоры за 30 минут
- Нарезаем лук полукольцами, а помидоры – кружочками. Также измельчаем петрушку.
- В посуду выкладываем слоями помидоры, лук, петрушку. Последний слой должен быть из лука.
- Для маринада смешиваем масло, соевый соус, сок лимона, соль, сладкую паприку и натертый на средней терке чеснок.
- Выливаем маринад в помидоры.
- Накрываем крышкой и оставляем мариноваться на 30 минут.
- Время от времени переворачиваем кастрюлю вверх дном, чтобы маринад распределился по всем овощам.