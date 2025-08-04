Укр

С такой закуской и мяса не надо: рецепт маринованных помидоров за полчаса

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
Читати українською
Автор
Идеальный выбор для праздничного или будничного стола
Идеальный выбор для праздничного или будничного стола. Фото Скриншот YouTube

Выходят невероятно сочными и пикантными

Мы рассказывали, как приготовить нежную запеканку из кабачков с добавлением сыра. К этому блюду идеально подойдут помидоры с чесноком.

Эти маринованные помидоры – идеальная закуска, которая украсит любой стол. Благодаря чесноку в составе они получаются очень сочными, с пикантным вкусом. К тому же приготовление таких помидоров не займет много времени.

Рецептом поделилась блогерша с YouTube-канала "Все просто".

Ингредиенты:

  • помидоры — 600 г
  • лук — 150 г
  • чеснок — 3 зуб
  • петрушка

Маринад:

  • масло – 3 ст. л
  • соевый соус — 3 ст. л
  • сок лимона – 1 ст. л
  • соль — 0.5 ч. л
  • сладкая паприка — 0.5 ч. л

Как приготовить маринованные помидоры за 30 минут

  1. Нарезаем лук полукольцами, а помидоры – кружочками. Также измельчаем петрушку.
  2. В посуду выкладываем слоями помидоры, лук, петрушку. Последний слой должен быть из лука.
  3. Для маринада смешиваем масло, соевый соус, сок лимона, соль, сладкую паприку и натертый на средней терке чеснок.
  4. Выливаем маринад в помидоры.
  5. Накрываем крышкой и оставляем мариноваться на 30 минут.
  6. Время от времени переворачиваем кастрюлю вверх дном, чтобы маринад распределился по всем овощам.
Теги:
#Помидоры #Рецепты #Закуска