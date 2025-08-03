Рус

Секрет смачної запіканки з кабачків: додайте всього один інгредієнт і вона буде легкою й поживною

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Запіканка з кабачків та сиру
Запіканка з кабачків та сиру. Фото telegraf.com.ua

Справжня смакота

Запіканка з кабачків — одна зі смачних страв, яку можна готувати з сезонних овочів. А щоб зробити її ще й поживною, у тісто можна додати бринзу та обсмажений бекон.

Ця запіканка може бути як основною стравою, так і гарніром. Але в будь-якому випадку подавати її краще з соусом.

Рецептом запіканки з кабачків з сиром поділилась в Instagram блогерка Тетяна Юшина.

Інгредієнти:

  • 2 молодих кабачки (~500 г)
  • 2 яйця
  • 50 мл молока
  • 150 г сиру фета або бринза
  • Сіль, перець
  • По пів пучка кропу і зеленої цибулі
  • 1 ч.л орегано
  • 100 г борошна

Як приготувати запіканку з кабачків

  1. Кабачки натерти на грубій тертці. Злити сік що виділиться.
  2. Додати яйця, молоко, розкришений руками сир, нарізану зелень, трішки солі (не забувайте, сир солоний), перець, орегано.
  3. Все ретельно перемішати.
  4. Всипати борошно і ще раз перемішати.
  5. Форму для запікання змастити олією, викласти підготовлену масу.
  6. Запікати 40 хвилин при 180 градусах.
  7. До запіканки зробити соус: додати до йогурту часнику і нарізаної зелені, перемішати.
Теги:
#Кабачки #Рецепти #Запіканка