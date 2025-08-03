Секрет смачної запіканки з кабачків: додайте всього один інгредієнт і вона буде легкою й поживною

Справжня смакота

Запіканка з кабачків — одна зі смачних страв, яку можна готувати з сезонних овочів. А щоб зробити її ще й поживною, у тісто можна додати бринзу та обсмажений бекон.

Ця запіканка може бути як основною стравою, так і гарніром. Але в будь-якому випадку подавати її краще з соусом.

Рецептом запіканки з кабачків з сиром поділилась в Instagram блогерка Тетяна Юшина.

Інгредієнти:

2 молодих кабачки (~500 г)

2 яйця

50 мл молока

150 г сиру фета або бринза

Сіль, перець

По пів пучка кропу і зеленої цибулі

1 ч.л орегано

100 г борошна

Як приготувати запіканку з кабачків