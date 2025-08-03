Секрет смачної запіканки з кабачків: додайте всього один інгредієнт і вона буде легкою й поживною
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Справжня смакота
Запіканка з кабачків — одна зі смачних страв, яку можна готувати з сезонних овочів. А щоб зробити її ще й поживною, у тісто можна додати бринзу та обсмажений бекон.
Ця запіканка може бути як основною стравою, так і гарніром. Але в будь-якому випадку подавати її краще з соусом.
Рецептом запіканки з кабачків з сиром поділилась в Instagram блогерка Тетяна Юшина.
Інгредієнти:
- 2 молодих кабачки (~500 г)
- 2 яйця
- 50 мл молока
- 150 г сиру фета або бринза
- Сіль, перець
- По пів пучка кропу і зеленої цибулі
- 1 ч.л орегано
- 100 г борошна
Як приготувати запіканку з кабачків
- Кабачки натерти на грубій тертці. Злити сік що виділиться.
- Додати яйця, молоко, розкришений руками сир, нарізану зелень, трішки солі (не забувайте, сир солоний), перець, орегано.
- Все ретельно перемішати.
- Всипати борошно і ще раз перемішати.
- Форму для запікання змастити олією, викласти підготовлену масу.
- Запікати 40 хвилин при 180 градусах.
- До запіканки зробити соус: додати до йогурту часнику і нарізаної зелені, перемішати.