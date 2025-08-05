Яблучний пиріг, який завжди вдається: класика смаку у вашій духовці (відео)

Його можна подати як до сімейного чаювання, так і до святкового столу

Яблуко — це один із найпопулярніших і найулюбленіших фруктів у світі. З нього готують безліч страв: від свіжих салатів і соків до десертів, зокрема знамениті медові мочені яблука, які особливо цінуються за свій аромат і неповторний смак.

Але сьогодні ми пропонуємо приготувати класичний яблучний пиріг — ніжний, ароматний і такий знайомий смак дитинства, який підкорить серце кожного. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "daria_dish".

Як приготувати класичний яблучний пиріг

Інгредієнти:

яйця – 4 шт.;

цукор – 200 г;

олія – 100 г;

сметана – 100 г;

борошно – 350 г;

розпушувач – 1 ч.л. (12–14 г);

яблука середні – 3–4 шт.;

Спосіб приготування: