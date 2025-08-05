Яблучний пиріг, який завжди вдається: класика смаку у вашій духовці (відео)
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Його можна подати як до сімейного чаювання, так і до святкового столу
Яблуко — це один із найпопулярніших і найулюбленіших фруктів у світі. З нього готують безліч страв: від свіжих салатів і соків до десертів, зокрема знамениті медові мочені яблука, які особливо цінуються за свій аромат і неповторний смак.
Але сьогодні ми пропонуємо приготувати класичний яблучний пиріг — ніжний, ароматний і такий знайомий смак дитинства, який підкорить серце кожного. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "daria_dish".
Як приготувати класичний яблучний пиріг
Інгредієнти:
- яйця – 4 шт.;
- цукор – 200 г;
- олія – 100 г;
- сметана – 100 г;
- борошно – 350 г;
- розпушувач – 1 ч.л. (12–14 г);
- яблука середні – 3–4 шт.;
Спосіб приготування:
- Збити яйця з цукром до пишної маси.
- Додати олію та сметану, перемішати.
- Просіяти борошно з розпушувачем, поступово ввести в яєчну суміш, перемішати до однорідності.
- Нарізати яблука: більшу частину дрібно і додати до тіста, меншу частину залишити для викладки зверху.
- Вилити половину тіста у змащену форму, викласти шар яблук, залити рештою тіста.
- Випікати в розігрітій духовці при 180°С близько 50 хвилин до готовності.