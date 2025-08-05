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Яблучний пиріг, який завжди вдається: класика смаку у вашій духовці (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Ніжний, легкий, запашний, дуже смачний
Ніжний, легкий, запашний, дуже смачний. Фото instagram.com

Його можна подати як до сімейного чаювання, так і до святкового столу

Яблуко — це один із найпопулярніших і найулюбленіших фруктів у світі. З нього готують безліч страв: від свіжих салатів і соків до десертів, зокрема знамениті медові мочені яблука, які особливо цінуються за свій аромат і неповторний смак.

Але сьогодні ми пропонуємо приготувати класичний яблучний пиріг — ніжний, ароматний і такий знайомий смак дитинства, який підкорить серце кожного. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "daria_dish".

Як приготувати класичний яблучний пиріг

Інгредієнти:

  • яйця – 4 шт.;
  • цукор – 200 г;
  • олія – 100 г;
  • сметана – 100 г;
  • борошно – 350 г;
  • розпушувач – 1 ч.л. (12–14 г);
  • яблука середні – 3–4 шт.;

Спосіб приготування:

  1. Збити яйця з цукром до пишної маси.
  2. Додати олію та сметану, перемішати.
  3. Просіяти борошно з розпушувачем, поступово ввести в яєчну суміш, перемішати до однорідності.
  4. Нарізати яблука: більшу частину дрібно і додати до тіста, меншу частину залишити для викладки зверху.
  5. Вилити половину тіста у змащену форму, викласти шар яблук, залити рештою тіста.
  6. Випікати в розігрітій духовці при 180°С близько 50 хвилин до готовності.
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#Яблука #Пиріг #Готуємо вдома