Яблочный пирог, который всегда удается: классика вкуса в духовке (видео)

Его можно подать как к семейному чаепитию, так и к праздничному столу

Яблоко – это один из самых популярных и любимых фруктов в мире. Из него готовят множество блюд: от свежих салатов и соков до десертов, в частности знаменитые медовые моченые яблоки, особенно ценящиеся за свой аромат и неповторимый вкус.

Но сегодня мы предлагаем приготовить классический яблочный пирог — нежный, ароматный и знакомый вкус детства, который покорит сердце каждого. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "daria_dish".

Как приготовить классический яблочный пирог

Ингредиенты:

яйца – 4 шт.;

сахар – 200 г;

масло – 100 г;

сметана – 100 г;

мука – 350 г;

разрыхлитель – 1 ч.л. (12-14 ч);

яблоки средние – 3–4 шт.;

Способ приготовления: