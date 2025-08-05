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Яблочный пирог, который всегда удается: классика вкуса в духовке (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Нежный, легкий, душистый, очень вкусный
Нежный, легкий, душистый, очень вкусный. Фото instagram.com

Его можно подать как к семейному чаепитию, так и к праздничному столу

Яблоко – это один из самых популярных и любимых фруктов в мире. Из него готовят множество блюд: от свежих салатов и соков до десертов, в частности знаменитые медовые моченые яблоки, особенно ценящиеся за свой аромат и неповторимый вкус.

Но сегодня мы предлагаем приготовить классический яблочный пирог — нежный, ароматный и знакомый вкус детства, который покорит сердце каждого. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "daria_dish".

Как приготовить классический яблочный пирог

Ингредиенты:

  • яйца – 4 шт.;
  • сахар – 200 г;
  • масло – 100 г;
  • сметана – 100 г;
  • мука – 350 г;
  • разрыхлитель – 1 ч.л. (12-14 ч);
  • яблоки средние – 3–4 шт.;

Способ приготовления:

  1. Взбить яйца с сахаром до пышной массы.
  2. Добавить масло и сметану, перемешать.
  3. Просеять муку с разрыхлителем, постепенно ввести в яичную смесь, перемешать до однородности.
  4. Нарезать яблоки: большую часть мелко и добавить в тесто, меньшую часть оставить для выкладки сверху.
  5. Вылить половину теста в смазанную форму, выложить слой яблок, залить оставшимися тестами.
  6. Выпекать в разогретой духовке при 180 С около 50 минут до готовности.
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#Яблоки #Пирог #Готовим дома