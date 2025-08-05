Яблочный пирог, который всегда удается: классика вкуса в духовке (видео)
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Его можно подать как к семейному чаепитию, так и к праздничному столу
Яблоко – это один из самых популярных и любимых фруктов в мире. Из него готовят множество блюд: от свежих салатов и соков до десертов, в частности знаменитые медовые моченые яблоки, особенно ценящиеся за свой аромат и неповторимый вкус.
Но сегодня мы предлагаем приготовить классический яблочный пирог — нежный, ароматный и знакомый вкус детства, который покорит сердце каждого. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "daria_dish".
Как приготовить классический яблочный пирог
Ингредиенты:
- яйца – 4 шт.;
- сахар – 200 г;
- масло – 100 г;
- сметана – 100 г;
- мука – 350 г;
- разрыхлитель – 1 ч.л. (12-14 ч);
- яблоки средние – 3–4 шт.;
Способ приготовления:
- Взбить яйца с сахаром до пышной массы.
- Добавить масло и сметану, перемешать.
- Просеять муку с разрыхлителем, постепенно ввести в яичную смесь, перемешать до однородности.
- Нарезать яблоки: большую часть мелко и добавить в тесто, меньшую часть оставить для выкладки сверху.
- Вылить половину теста в смазанную форму, выложить слой яблок, залить оставшимися тестами.
- Выпекать в разогретой духовке при 180 С около 50 минут до готовности.