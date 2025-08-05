Така заміна картоплі вас точно здивує: як приготувати кабачки фрі (відео)
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Швидко, смачно та корисно
Кабачок — це ніжний та універсальний овоч, який з легкістю можна використовувати у різних стравах. З нього готують не лише тушковані страви, зокрема смачні кабачки у сметанному соусі, а й запіканки, салати та навіть закуски.
Але сьогодні ми пропонуємо приготувати щось особливе — хрусткі кабачки фрі, які стануть чудовою альтернативою класичній картоплі фрі і здивують вас своїм смаком та легкістю. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "pava_vb".
Як приготувати кабачки фрі
Інгредієнти:
- кабачок — 1–2 шт;
- сіль — за смаком;
- перець — за смаком;
- копчена паприка — 0,5 ч.л.;
- пармезан — 2 ст.л.;
- олія (соняшникова або оливкова) — кілька крапель;
Спосіб приготування:
- Помити кабачки та нарізати смужками, схожими на картоплю фрі.
- Посолити, поперчити та посипати копченою паприкою, добре перемішати.
- Злегка збризнути олією, щоб смак був насиченішим і смужки краще запікалися.
- Викласти кабачки на деко в один шар.
- Запікати у розігрітій духовці при 180°C 20–25 хвилин до золотистої скоринки.
- Посипати пармезаном і подавати з улюбленим соусом або часничком.