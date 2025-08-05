Така заміна картоплі вас точно здивує: як приготувати кабачки фрі (відео)

Швидко, смачно та корисно

Кабачок — це ніжний та універсальний овоч, який з легкістю можна використовувати у різних стравах. З нього готують не лише тушковані страви, зокрема смачні кабачки у сметанному соусі, а й запіканки, салати та навіть закуски.

Але сьогодні ми пропонуємо приготувати щось особливе — хрусткі кабачки фрі, які стануть чудовою альтернативою класичній картоплі фрі і здивують вас своїм смаком та легкістю. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "pava_vb".

Як приготувати кабачки фрі

Інгредієнти:

кабачок — 1–2 шт;

сіль — за смаком;

перець — за смаком;

копчена паприка — 0,5 ч.л.;

пармезан — 2 ст.л.;

олія (соняшникова або оливкова) — кілька крапель;

Спосіб приготування: