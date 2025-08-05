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Така заміна картоплі вас точно здивує: як приготувати кабачки фрі (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Корисна альтернатива картоплі фрі
Корисна альтернатива картоплі фрі. Фото instagram.com

Швидко, смачно та корисно

Кабачок — це ніжний та універсальний овоч, який з легкістю можна використовувати у різних стравах. З нього готують не лише тушковані страви, зокрема смачні кабачки у сметанному соусі, а й запіканки, салати та навіть закуски.

Але сьогодні ми пропонуємо приготувати щось особливе — хрусткі кабачки фрі, які стануть чудовою альтернативою класичній картоплі фрі і здивують вас своїм смаком та легкістю. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "pava_vb".

Як приготувати кабачки фрі

Інгредієнти:

  • кабачок — 1–2 шт;
  • сіль — за смаком;
  • перець — за смаком;
  • копчена паприка — 0,5 ч.л.;
  • пармезан — 2 ст.л.;
  • олія (соняшникова або оливкова) — кілька крапель;

Спосіб приготування:

  1. Помити кабачки та нарізати смужками, схожими на картоплю фрі.
  2. Посолити, поперчити та посипати копченою паприкою, добре перемішати.
  3. Злегка збризнути олією, щоб смак був насиченішим і смужки краще запікалися.
  4. Викласти кабачки на деко в один шар.
  5. Запікати у розігрітій духовці при 180°C 20–25 хвилин до золотистої скоринки.
  6. Посипати пармезаном і подавати з улюбленим соусом або часничком.
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#Кабачки #Фрі #Готуємо вдома