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Такая замена картофеля вас точно удивит: как приготовить кабачки фри (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Полезная альтернатива картофелю фри
Полезная альтернатива картофелю фри. Фото instagram.com

Быстро, вкусно и полезно

Кабачок – это нежный и универсальный овощ, который с легкостью можно использовать в разных блюдах. Из него готовят не только тушеные блюда, в частности, вкусные кабачки в сметанном соусе, но и запеканки, салаты и даже закуски.

Но сегодня мы предлагаем приготовить что-то особенное — хрустящие кабачки фри, которые станут отличным альтернативой классическому картофелю фри и удивят вас своим вкусом и легкостью. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "pava_vb".

Как приготовить кабачки фри

Ингредиенты:

  • кабачок — 1-2 шт.;
  • соль – по вкусу;
  • перец — по вкусу;
  • копченая паприка – 0,5 ч.л.;
  • пармезан — 2 ст.л.;
  • масло (подсолнечное или оливковое) – несколько капель;

Способ приготовления:

  1. Помыть кабачки и порезать полосками, похожими на картофель фри.
  2. Посолить, поперчить и посыпать копченой паприкой, хорошо перемешать.
  3. Слегка сбрызнуть маслом, чтобы вкус был более насыщенным и полоски лучше запекались.
  4. Выложить кабачки на противень в один слой.
  5. Запекать в разогретой духовке при 180°C 20–25 минут до золотистой корочки.
  6. Посыпать пармезаном и подавать с любимым соусом или чесноком.
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#Кабачки #Фри #Готовим дома