Такая замена картофеля вас точно удивит: как приготовить кабачки фри (видео)

Быстро, вкусно и полезно

Кабачок – это нежный и универсальный овощ, который с легкостью можно использовать в разных блюдах. Из него готовят не только тушеные блюда, в частности, вкусные кабачки в сметанном соусе, но и запеканки, салаты и даже закуски.

Но сегодня мы предлагаем приготовить что-то особенное — хрустящие кабачки фри, которые станут отличным альтернативой классическому картофелю фри и удивят вас своим вкусом и легкостью. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "pava_vb".

Как приготовить кабачки фри

Ингредиенты:

кабачок — 1-2 шт.;

соль – по вкусу;

перец — по вкусу;

копченая паприка – 0,5 ч.л.;

пармезан — 2 ст.л.;

масло (подсолнечное или оливковое) – несколько капель;

Способ приготовления: