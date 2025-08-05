Такая замена картофеля вас точно удивит: как приготовить кабачки фри (видео)
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Быстро, вкусно и полезно
Кабачок – это нежный и универсальный овощ, который с легкостью можно использовать в разных блюдах. Из него готовят не только тушеные блюда, в частности, вкусные кабачки в сметанном соусе, но и запеканки, салаты и даже закуски.
Но сегодня мы предлагаем приготовить что-то особенное — хрустящие кабачки фри, которые станут отличным альтернативой классическому картофелю фри и удивят вас своим вкусом и легкостью. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "pava_vb".
Как приготовить кабачки фри
Ингредиенты:
- кабачок — 1-2 шт.;
- соль – по вкусу;
- перец — по вкусу;
- копченая паприка – 0,5 ч.л.;
- пармезан — 2 ст.л.;
- масло (подсолнечное или оливковое) – несколько капель;
Способ приготовления:
- Помыть кабачки и порезать полосками, похожими на картофель фри.
- Посолить, поперчить и посыпать копченой паприкой, хорошо перемешать.
- Слегка сбрызнуть маслом, чтобы вкус был более насыщенным и полоски лучше запекались.
- Выложить кабачки на противень в один слой.
- Запекать в разогретой духовке при 180°C 20–25 минут до золотистой корочки.
- Посыпать пармезаном и подавать с любимым соусом или чесноком.