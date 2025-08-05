Цей незвичайний салат із кабачків стане вашим улюбленим: потрібен лише один інгредієнт

Ви й не помітите, як цей салат зникне зі столу

Салат з кабачків та волоських горіхів — чудовий спосіб урізноманітнити своє меню незвичним поєднанням смаків. Готується він швидко, не потребує складних інгредієнтів і смакує особливо добре у холодному вигляді.

Рецептом поділились на YouTube-каналі Natali Cooks.

Інгредієнти:

Кабачки – 500 г

Волоські горіхи – 35 г

Часник – 3–4 зубчики

Зелень петрушки – 15 г

Олія – 2 ст. л.

Сіль, перець – на смак

Як приготувати салат з кабачків

Наріжте кабачки кубиками середнього розміру. Розігрійте олію в сковорідці на сильному вогні та обсмажте кабачки протягом кількох хвилин, поки вони злегка не підрум'яняться. Подрібніть петрушку, крупно подрібніть волоські горіхи. Дрібно наріжте або пропустіть через прес 3-4 зубчики часнику. Змішайте всі підготовлені інгредієнти для заправки. Додайте 2 столові ложки олії, посоліть та поперчіть на смак і добре перемішайте. Змішайте готові обсмажені кабачки із заправкою. Зніміть страву з вогню.

Подавати можна як теплим, так і холодним, але у холодному вигляді цей салат з кабачків смачніший.