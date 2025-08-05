Цей незвичайний салат із кабачків стане вашим улюбленим: потрібен лише один інгредієнт
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Ви й не помітите, як цей салат зникне зі столу
Салат з кабачків та волоських горіхів — чудовий спосіб урізноманітнити своє меню незвичним поєднанням смаків. Готується він швидко, не потребує складних інгредієнтів і смакує особливо добре у холодному вигляді.
Рецептом поділились на YouTube-каналі Natali Cooks.
Інгредієнти:
Кабачки – 500 г
Волоські горіхи – 35 г
Часник – 3–4 зубчики
Зелень петрушки – 15 г
Олія – 2 ст. л.
Сіль, перець – на смак
Як приготувати салат з кабачків
- Наріжте кабачки кубиками середнього розміру.
- Розігрійте олію в сковорідці на сильному вогні та обсмажте кабачки протягом кількох хвилин, поки вони злегка не підрум'яняться.
- Подрібніть петрушку, крупно подрібніть волоські горіхи. Дрібно наріжте або пропустіть через прес 3-4 зубчики часнику. Змішайте всі підготовлені інгредієнти для заправки. Додайте 2 столові ложки олії, посоліть та поперчіть на смак і добре перемішайте.
- Змішайте готові обсмажені кабачки із заправкою. Зніміть страву з вогню.
Подавати можна як теплим, так і холодним, але у холодному вигляді цей салат з кабачків смачніший.