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Этот необычный салат из кабачков станет вашим любимым: нужен только один ингредиент

Автор
Наталья Граковская
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Так кабачки вы еще не готовили
Так кабачки вы еще не готовили. Фото Скриншот YouTube

Вы и не заметите, как этот салат исчезнет со стола

Салат из кабачков и грецких орехов — отличный способ разнообразить своё меню необычным сочетанием вкусов. Готовится он быстро, не требует сложных ингредиентов и особенно вкусный в холодном виде.

Рецептом поделились на YouTube-канале Natali Cooks.

Ингредиенты:

  • Кабачки – 500 г
  • Грецкие орехи – 35 г
  • Чеснок – 3–4 зубчика
  • Зелень петрушки – 15 г
  • Масло растительное – 2 ст. л.
  • Соль, перец – по вкусу

Как приготовить салат из кабачков

  1. Нарежьте кабачки кубиками среднего размера.
  2. Разогрейте масло на сковороде на сильном огне и обжарьте кабачки в течение нескольких минут, пока они слегка не подрумянятся.
  3. Измельчите петрушку, крупно измельчите грецкие орехи. Мелко нарежьте или пропустите через пресс 3-4 зубчика чеснока. Смешайте все подготовленные ингредиенты для заправки. Добавьте 2 столовые ложки масла, посолите и поперчите по вкусу и хорошо перемешайте.
  4. Смешайте готовые обжаренные кабачки с заправкой. Снимите блюдо с огня.

Подавать можно как теплым, так и холодным, но в холодном виде этот салат из кабачков вкуснее.

Теги:
#Кабачки #Рецепты #Салаты #Грецкий орех