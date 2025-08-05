Этот необычный салат из кабачков станет вашим любимым: нужен только один ингредиент

Вы и не заметите, как этот салат исчезнет со стола

Салат из кабачков и грецких орехов — отличный способ разнообразить своё меню необычным сочетанием вкусов. Готовится он быстро, не требует сложных ингредиентов и особенно вкусный в холодном виде.

Рецептом поделились на YouTube-канале Natali Cooks.

Ингредиенты:

Кабачки – 500 г

Грецкие орехи – 35 г

Чеснок – 3–4 зубчика

Зелень петрушки – 15 г

Масло растительное – 2 ст. л.

Соль, перец – по вкусу

Как приготовить салат из кабачков

Нарежьте кабачки кубиками среднего размера. Разогрейте масло на сковороде на сильном огне и обжарьте кабачки в течение нескольких минут, пока они слегка не подрумянятся. Измельчите петрушку, крупно измельчите грецкие орехи. Мелко нарежьте или пропустите через пресс 3-4 зубчика чеснока. Смешайте все подготовленные ингредиенты для заправки. Добавьте 2 столовые ложки масла, посолите и поперчите по вкусу и хорошо перемешайте. Смешайте готовые обжаренные кабачки с заправкой. Снимите блюдо с огня.

Подавать можно как теплым, так и холодным, но в холодном виде этот салат из кабачков вкуснее.