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Яблучні рогалики за простим рецептом: готуються швидко, зникають миттєво (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Неймовірно ніжні ароматні рогалики з фруктовою начинкою
Неймовірно ніжні ароматні рогалики з фруктовою начинкою. Фото instagram.com

Любителі випічки обов'язково оцінять

Яблуко — один із найулюбленіших фруктів, що смакує як свіжим, так і у випічці чи десертах. З нього готують усе: від ароматного повидла до легких яблучних чипсів на перекус.

Але сьогодні ми пропонуємо дещо більш домашнє й затишне — смачні рогалики з яблуками, які мають ніжне тісто та соковиту начинку. Ідеально до кави, чаю чи просто до теплих розмов на кухні. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "valya__saenko".

Як приготувати рогалики з яблуками

Інгредієнти:

  • масло вершкове м’яке – 100 г;
  • жовток – 1 шт.;
  • цукрова пудра – 50 г;
  • йогурт грецький або сметана – 1 ст. л;
  • сода – 1 г;
  • борошно пшеничне – 180–200 г;
  • яблука – 3 шт. (приблизно 400 г);
  • горіхи – 100 г;
  • кориця – за смаком;
  • цукор – за потреби, якщо яблука кислі.

Спосіб приготування:

  1. Натерти яблука на великій тертці, додати корицю, цукор (за потреби) та подрібнені горіхи.
  2. Тушкувати начинку на сковороді 5–7 хвилин, доки випарується рідина. Остудити.
  3. Збити м’яке вершкове масло з пудрою до білого. Додати жовток, потім йогурт або сметану. Знову збити.
  4. Додати борошно з содою та вимісити м’яке тісто. Розділити його на дві частини.
  5. Розкотити кожну частину в коло, нарізати на 8 трикутників, викласти начинку, скрутити в рогалики.
  6. Викласти на деко з пергаментом і випікати 20–25 хвилин при 180 °C до рум’яності. Посипати пудрою.
Теги:
#Яблука #Випічка #Готуємо вдома #Рогалики