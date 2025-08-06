Яблучні рогалики за простим рецептом: готуються швидко, зникають миттєво (відео)
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Любителі випічки обов'язково оцінять
Яблуко — один із найулюбленіших фруктів, що смакує як свіжим, так і у випічці чи десертах. З нього готують усе: від ароматного повидла до легких яблучних чипсів на перекус.
Але сьогодні ми пропонуємо дещо більш домашнє й затишне — смачні рогалики з яблуками, які мають ніжне тісто та соковиту начинку. Ідеально до кави, чаю чи просто до теплих розмов на кухні. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "valya__saenko".
Як приготувати рогалики з яблуками
Інгредієнти:
- масло вершкове м’яке – 100 г;
- жовток – 1 шт.;
- цукрова пудра – 50 г;
- йогурт грецький або сметана – 1 ст. л;
- сода – 1 г;
- борошно пшеничне – 180–200 г;
- яблука – 3 шт. (приблизно 400 г);
- горіхи – 100 г;
- кориця – за смаком;
- цукор – за потреби, якщо яблука кислі.
Спосіб приготування:
- Натерти яблука на великій тертці, додати корицю, цукор (за потреби) та подрібнені горіхи.
- Тушкувати начинку на сковороді 5–7 хвилин, доки випарується рідина. Остудити.
- Збити м’яке вершкове масло з пудрою до білого. Додати жовток, потім йогурт або сметану. Знову збити.
- Додати борошно з содою та вимісити м’яке тісто. Розділити його на дві частини.
- Розкотити кожну частину в коло, нарізати на 8 трикутників, викласти начинку, скрутити в рогалики.
- Викласти на деко з пергаментом і випікати 20–25 хвилин при 180 °C до рум’яності. Посипати пудрою.