Яблучні рогалики за простим рецептом: готуються швидко, зникають миттєво (відео)

Любителі випічки обов'язково оцінять

Яблуко — один із найулюбленіших фруктів, що смакує як свіжим, так і у випічці чи десертах. З нього готують усе: від ароматного повидла до легких яблучних чипсів на перекус.

Але сьогодні ми пропонуємо дещо більш домашнє й затишне — смачні рогалики з яблуками, які мають ніжне тісто та соковиту начинку. Ідеально до кави, чаю чи просто до теплих розмов на кухні. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "valya__saenko".

Як приготувати рогалики з яблуками

Інгредієнти:

масло вершкове м’яке – 100 г;

жовток – 1 шт.;

цукрова пудра – 50 г;

йогурт грецький або сметана – 1 ст. л;

сода – 1 г;

борошно пшеничне – 180–200 г;

яблука – 3 шт. (приблизно 400 г);

горіхи – 100 г;

кориця – за смаком;

цукор – за потреби, якщо яблука кислі.

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Спосіб приготування: