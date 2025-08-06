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Яблочные рогалики по простому рецепту: готовятся быстро, исчезают мгновенно (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Невероятно нежные ароматные рогалики с фруктовой начинкой
Невероятно нежные ароматные рогалики с фруктовой начинкой. Фото instagram.com

Любители выпечки обязательно оценят

Яблоко — один из самых любимых фруктов, вкусный как свежим, так и в выпечке или десертах. Из него готовят все: от ароматного повидла до легких яблочных чипсов на перекус.

Но сегодня мы предлагаем более домашнее и уютное — вкусные рогалики с яблоками, которые имеют нежное тесто и сочную начинку. Идеально к кофе, чаю или просто к теплым разговорам на кухне. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "valya__saenko".

Как приготовить рогалики с яблоками

Ингредиенты:

  • масло сливочное мягкое – 100 г;
  • желток – 1 шт.;
  • сахарная пудра – 50 г;
  • йогурт греческий или сметана – 1 ст. л.;
  • сода – 1 г;
  • мука пшеничная – 180–200 г;
  • яблоки – 3 шт. (приблизительно 400 г);
  • орехи – 100 г;
  • корица – по вкусу;
  • сахар – при необходимости, если яблоки кислые.

Способ приготовления:

  1. Натереть яблоки на большой терке, добавить корицу, сахар (при необходимости) и измельченные орехи.
  2. Тушить начинку на сковороде 5–7 минут, пока испарится жидкость. Остудить.
  3. Взбить мягкое сливочное масло с пудрой до белого. Добавить желток, затем йогурт или сметану. Снова сбить.
  4. Добавить муку с содой и вымесить мягкое тесто. Разделите его на две части.
  5. Раскатать каждую часть в круг, порезать на 8 треугольников, выложить начинку, свернуть в рогалики.
  6. Выложить на противень с пергаментом и выпекать 20–25 минут при 180 °C до румяности. Посыпать пудрой.
Теги:
#Яблоки #Выпечка #Готовим дома #Рогалики