Яблочные рогалики по простому рецепту: готовятся быстро, исчезают мгновенно (видео)

Любители выпечки обязательно оценят

Яблоко — один из самых любимых фруктов, вкусный как свежим, так и в выпечке или десертах. Из него готовят все: от ароматного повидла до легких яблочных чипсов на перекус.

Но сегодня мы предлагаем более домашнее и уютное — вкусные рогалики с яблоками, которые имеют нежное тесто и сочную начинку. Идеально к кофе, чаю или просто к теплым разговорам на кухне. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "valya__saenko".

Как приготовить рогалики с яблоками

Ингредиенты:

масло сливочное мягкое – 100 г;

желток – 1 шт.;

сахарная пудра – 50 г;

йогурт греческий или сметана – 1 ст. л.;

сода – 1 г;

мука пшеничная – 180–200 г;

яблоки – 3 шт. (приблизительно 400 г);

орехи – 100 г;

корица – по вкусу;

сахар – при необходимости, если яблоки кислые.

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Способ приготовления: