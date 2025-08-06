Яблочные рогалики по простому рецепту: готовятся быстро, исчезают мгновенно (видео)
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Любители выпечки обязательно оценят
Яблоко — один из самых любимых фруктов, вкусный как свежим, так и в выпечке или десертах. Из него готовят все: от ароматного повидла до легких яблочных чипсов на перекус.
Но сегодня мы предлагаем более домашнее и уютное — вкусные рогалики с яблоками, которые имеют нежное тесто и сочную начинку. Идеально к кофе, чаю или просто к теплым разговорам на кухне. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "valya__saenko".
Как приготовить рогалики с яблоками
Ингредиенты:
- масло сливочное мягкое – 100 г;
- желток – 1 шт.;
- сахарная пудра – 50 г;
- йогурт греческий или сметана – 1 ст. л.;
- сода – 1 г;
- мука пшеничная – 180–200 г;
- яблоки – 3 шт. (приблизительно 400 г);
- орехи – 100 г;
- корица – по вкусу;
- сахар – при необходимости, если яблоки кислые.
Способ приготовления:
- Натереть яблоки на большой терке, добавить корицу, сахар (при необходимости) и измельченные орехи.
- Тушить начинку на сковороде 5–7 минут, пока испарится жидкость. Остудить.
- Взбить мягкое сливочное масло с пудрой до белого. Добавить желток, затем йогурт или сметану. Снова сбить.
- Добавить муку с содой и вымесить мягкое тесто. Разделите его на две части.
- Раскатать каждую часть в круг, порезать на 8 треугольников, выложить начинку, свернуть в рогалики.
- Выложить на противень с пергаментом и выпекать 20–25 минут при 180 °C до румяности. Посыпать пудрой.