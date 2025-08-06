Як огірочки, тільки краще: рецепт маринованих кабачків на зиму (відео)

Найсмачніші, хрусткі, апетитні

Кабачок — це легкий, ніжний овоч, який чудово поєднується з різними смаками та текстурами. Його смажать, тушкують, запікають, додають у рагу, роблять оладки або запікають під сиром — соковито й ароматно.

Але сьогодні ми підготуємо кабачки зовсім по-іншому — замаринуємо їх на зиму. Така заготівля стане хрумкою, пікантною закускою до будь-якої страви, яку так приємно буде відкрити холодного вечора. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "podomashnemutut".

Як приготувати мариновані кабачки

Інгредієнти:

кабачки – скільки вміститься в банку;

сіль – 20 г;

цукор – 20 г;

оцет – 47 мл;

перець чорний горошком – кілька штук;

перець духмяний – за смаком;

кип’яток – для заливання.

Спосіб приготування: