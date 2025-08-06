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Як огірочки, тільки краще: рецепт маринованих кабачків на зиму (відео)

Автор
Марія Швець
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Зручний та швидкий спосіб заготівлі овочів у пік сезону
Зручний та швидкий спосіб заготівлі овочів у пік сезону. Фото instagram.com

Найсмачніші, хрусткі, апетитні

Кабачок — це легкий, ніжний овоч, який чудово поєднується з різними смаками та текстурами. Його смажать, тушкують, запікають, додають у рагу, роблять оладки або запікають під сиром — соковито й ароматно.

Але сьогодні ми підготуємо кабачки зовсім по-іншому — замаринуємо їх на зиму. Така заготівля стане хрумкою, пікантною закускою до будь-якої страви, яку так приємно буде відкрити холодного вечора. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "podomashnemutut".

Як приготувати мариновані кабачки

Інгредієнти:

  • кабачки – скільки вміститься в банку;
  • сіль – 20 г;
  • цукор – 20 г;
  • оцет – 47 мл;
  • перець чорний горошком – кілька штук;
  • перець духмяний – за смаком;
  • кип’яток – для заливання.

Спосіб приготування:

  1. Помити кабачки й нарізати кружечками або півкільцями.
  2. Стерилізувати банки й викласти на дно прянощі.
  3. Щільно скласти кабачки в банки.
  4. Додати у кожну банку сіль, цукор та оцет.
  5. Залити окропом до верху.
  6. Стерилізувати банки 10 хвилин, потім закрити кришками й залишити охолоджуватися під ковдрою.
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#Кабачки #Маринад #Готуємо вдома