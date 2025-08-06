Як огірочки, тільки краще: рецепт маринованих кабачків на зиму (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Найсмачніші, хрусткі, апетитні
Кабачок — це легкий, ніжний овоч, який чудово поєднується з різними смаками та текстурами. Його смажать, тушкують, запікають, додають у рагу, роблять оладки або запікають під сиром — соковито й ароматно.
Але сьогодні ми підготуємо кабачки зовсім по-іншому — замаринуємо їх на зиму. Така заготівля стане хрумкою, пікантною закускою до будь-якої страви, яку так приємно буде відкрити холодного вечора. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "podomashnemutut".
Як приготувати мариновані кабачки
Інгредієнти:
- кабачки – скільки вміститься в банку;
- сіль – 20 г;
- цукор – 20 г;
- оцет – 47 мл;
- перець чорний горошком – кілька штук;
- перець духмяний – за смаком;
- кип’яток – для заливання.
Спосіб приготування:
- Помити кабачки й нарізати кружечками або півкільцями.
- Стерилізувати банки й викласти на дно прянощі.
- Щільно скласти кабачки в банки.
- Додати у кожну банку сіль, цукор та оцет.
- Залити окропом до верху.
- Стерилізувати банки 10 хвилин, потім закрити кришками й залишити охолоджуватися під ковдрою.