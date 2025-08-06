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Как огурчики, только лучше: рецепт маринованных кабачков на зиму (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Удобный и быстрый способ заготовки овощей в пик сезона
Удобный и быстрый способ заготовки овощей в пик сезона. Фото instagram.com

Самые вкусные, хрустящие, аппетитные

Кабачок – это легкий, нежный овощ, который прекрасно сочетается с разными вкусами и текстурами. Его жарят, тушат, запекают, добавляют в рагу, делают оладьи или запекают под сыром – сочно и ароматно.

Но сегодня мы подготовим кабачки совсем по-другому – замаринуем их на зиму. Такая заготовка станет хрустящей, пикантной закуской к любому блюду, которое так приятно будет открыть холодным вечером. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "podomashnemutut".

Как приготовить маринованные кабачки

Ингредиенты:

  • кабачки – сколько уместится в банке;
  • соль – 20 г;
  • сахар – 20 г;
  • уксус – 47 мл;
  • перец черный горошком – несколько штук;
  • перец ароматный – по вкусу;
  • кипятков – для заливки.

Способ приготовления:

  1. Помыть кабачки и нарезать кружочками или полукольцами.
  2. Стерилизовать банки и выложить ко дну пряности.
  3. Плотно сложить кабачки в банки.
  4. Добавить в каждую банку соль, сахар и уксус.
  5. Залить кипятком вверх.
  6. Стерилизовать банки 10 минут, затем закрыть крышками и оставить охлаждаться под одеялом.
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