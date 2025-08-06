Как огурчики, только лучше: рецепт маринованных кабачков на зиму (видео)

Самые вкусные, хрустящие, аппетитные

Кабачок – это легкий, нежный овощ, который прекрасно сочетается с разными вкусами и текстурами. Его жарят, тушат, запекают, добавляют в рагу, делают оладьи или запекают под сыром – сочно и ароматно.

Но сегодня мы подготовим кабачки совсем по-другому – замаринуем их на зиму. Такая заготовка станет хрустящей, пикантной закуской к любому блюду, которое так приятно будет открыть холодным вечером. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "podomashnemutut".

Как приготовить маринованные кабачки

Ингредиенты:

кабачки – сколько уместится в банке;

соль – 20 г;

сахар – 20 г;

уксус – 47 мл;

перец черный горошком – несколько штук;

перец ароматный – по вкусу;

кипятков – для заливки.

Способ приготовления: