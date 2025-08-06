Как огурчики, только лучше: рецепт маринованных кабачков на зиму (видео)
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Самые вкусные, хрустящие, аппетитные
Кабачок – это легкий, нежный овощ, который прекрасно сочетается с разными вкусами и текстурами. Его жарят, тушат, запекают, добавляют в рагу, делают оладьи или запекают под сыром – сочно и ароматно.
Но сегодня мы подготовим кабачки совсем по-другому – замаринуем их на зиму. Такая заготовка станет хрустящей, пикантной закуской к любому блюду, которое так приятно будет открыть холодным вечером. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "podomashnemutut".
Как приготовить маринованные кабачки
Ингредиенты:
- кабачки – сколько уместится в банке;
- соль – 20 г;
- сахар – 20 г;
- уксус – 47 мл;
- перец черный горошком – несколько штук;
- перец ароматный – по вкусу;
- кипятков – для заливки.
Способ приготовления:
- Помыть кабачки и нарезать кружочками или полукольцами.
- Стерилизовать банки и выложить ко дну пряности.
- Плотно сложить кабачки в банки.
- Добавить в каждую банку соль, сахар и уксус.
- Залить кипятком вверх.
- Стерилизовать банки 10 минут, затем закрыть крышками и оставить охлаждаться под одеялом.