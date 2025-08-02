Якщо вже приготували все з кабачків — спробуйте ще цю страву: неймовірні овочі під сиром (відео)

І гаряча святкова закуска, і готове друге на сімейну вечерю.

Кабачки — це ніжні, соковиті овочі, які ідеально підходять як для легких літніх страв, так і для ситніших запіканок. Їх тушкують, смажать, фарширують і навіть готують у сметанно-часниковому соусі — ароматно та апетитно!

Але сьогодні ми пропонуємо ще один чудовий варіант — кабачки під сиром. Ця страва виходить особливо соковитою всередині та з хрусткою сирною скоринкою зверху. Мінімум зусиль — максимум смаку! Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "recepti_dariko".

Як приготувати кабачки під сиром

Інгредієнти:

кабачки – 2 шт.;

паприка – 1 ч. л.;

сухий часник – 1 ч. л.;

сіль – 1 ч. л.;

олія – 2 ст. л.;

сир – 100 г;

кріп – ½ пучка;

майонез – 2–3 ст. л.

Спосіб приготування: