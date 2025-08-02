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Якщо вже приготували все з кабачків — спробуйте ще цю страву: неймовірні овочі під сиром (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Нашвидкуруч, дуже просто, дуже смачно
Нашвидкуруч, дуже просто, дуже смачно

І гаряча святкова закуска, і готове друге на сімейну вечерю.

Кабачки — це ніжні, соковиті овочі, які ідеально підходять як для легких літніх страв, так і для ситніших запіканок. Їх тушкують, смажать, фарширують і навіть готують у сметанно-часниковому соусі — ароматно та апетитно!

Але сьогодні ми пропонуємо ще один чудовий варіант — кабачки під сиром. Ця страва виходить особливо соковитою всередині та з хрусткою сирною скоринкою зверху. Мінімум зусиль — максимум смаку! Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "recepti_dariko".

Як приготувати кабачки під сиром

Інгредієнти:

  • кабачки – 2 шт.;
  • паприка – 1 ч. л.;
  • сухий часник – 1 ч. л.;
  • сіль – 1 ч. л.;
  • олія – 2 ст. л.;
  • сир – 100 г;
  • кріп – ½ пучка;
  • майонез – 2–3 ст. л.

Спосіб приготування:

  1. Вимити та почистити кабачки, нарізати кільцями товщиною приблизно 1,5 см.
  2. Посипати кабачки паприкою, сухим часником і сіллю, полити олією та перемішати.
  3. Викласти кабачки на деко з пергаментом і поставити в розігріту до 180 °C духовку на 15–20 хвилин.
  4. Натерти сир, дрібно нарізати кріп, змішати з майонезом до однорідності.
  5. Намастити сирну масу на запечені кабачки.
  6. Запікати ще 10 хвилин до рум’яної скоринки, дати трохи охолонути й подавати.
Теги:
#Кабачки #Сир #Готуємо вдома