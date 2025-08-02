Якщо вже приготували все з кабачків — спробуйте ще цю страву: неймовірні овочі під сиром (відео)
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І гаряча святкова закуска, і готове друге на сімейну вечерю.
Кабачки — це ніжні, соковиті овочі, які ідеально підходять як для легких літніх страв, так і для ситніших запіканок. Їх тушкують, смажать, фарширують і навіть готують у сметанно-часниковому соусі — ароматно та апетитно!
Але сьогодні ми пропонуємо ще один чудовий варіант — кабачки під сиром. Ця страва виходить особливо соковитою всередині та з хрусткою сирною скоринкою зверху. Мінімум зусиль — максимум смаку! Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "recepti_dariko".
Як приготувати кабачки під сиром
Інгредієнти:
- кабачки – 2 шт.;
- паприка – 1 ч. л.;
- сухий часник – 1 ч. л.;
- сіль – 1 ч. л.;
- олія – 2 ст. л.;
- сир – 100 г;
- кріп – ½ пучка;
- майонез – 2–3 ст. л.
Спосіб приготування:
- Вимити та почистити кабачки, нарізати кільцями товщиною приблизно 1,5 см.
- Посипати кабачки паприкою, сухим часником і сіллю, полити олією та перемішати.
- Викласти кабачки на деко з пергаментом і поставити в розігріту до 180 °C духовку на 15–20 хвилин.
- Натерти сир, дрібно нарізати кріп, змішати з майонезом до однорідності.
- Намастити сирну масу на запечені кабачки.
- Запікати ще 10 хвилин до рум’яної скоринки, дати трохи охолонути й подавати.