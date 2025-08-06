Цей незвичайний інгредієнт робить помідори божественними: спробуйте закрити їх з виноградом
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Спробуйте раз і будете готувати кожне літо
Ми вже розповідали, як закрити асорті з помідорів, огірків та перцю на зиму. Проте в одній банці з помідорами можна закривати й виноград. Таке поєднання може здатися несподіваним, але саме виноград додає заготовці приємної солодкості та незвичного смаку. Це оригінальний варіант маринованих помідорів, який неодмінно здивує гостей і стане новим улюбленцем серед зимових запасів.
Рецептом поділилась блогерка mamanata.food.
Інгредієнти:
- Помідори
- Виноград
- Спеції, зелень на смак
Для маринаду на 1 літрову банку:
- Сіль 1 ст.л без гірки
- Цукор 2 ст.л без гірки
- Оцет 1 ст.л
Як закрити помідори з виноградом на зиму
- Ретельно вимийте помідори та виноград. Банки і кришки простерилізуйте. У кожну банку покладіть спеції та зелень на ваш смак.
- Наповніть банки помідорами та виноградом, намагаючись укласти їх щільно.
- Залийте вміст банок крутим окропом до самого верху. Накрийте кришками та залиште на 15–20 хвилин, щоб прогріти.
- Злийте воду з банок у каструлю. Додайте сіль та цукор. Доведіть розсіл до кипіння.
- У кожну банку з помідорами та виноградом додайте 1 столову ложку оцту. Потім залийте банки киплячим розсолом. Одразу ж закатайте банки кришками.
- Переверніть закатані банки догори дном, накрийте теплою ковдрою або рушником і залиште до повного охолодження.