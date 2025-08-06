Цей незвичайний інгредієнт робить помідори божественними: спробуйте закрити їх з виноградом

Спробуйте раз і будете готувати кожне літо

Ми вже розповідали, як закрити асорті з помідорів, огірків та перцю на зиму. Проте в одній банці з помідорами можна закривати й виноград. Таке поєднання може здатися несподіваним, але саме виноград додає заготовці приємної солодкості та незвичного смаку. Це оригінальний варіант маринованих помідорів, який неодмінно здивує гостей і стане новим улюбленцем серед зимових запасів.

Рецептом поділилась блогерка mamanata.food.

Інгредієнти:

Помідори

Виноград

Спеції, зелень на смак

Для маринаду на 1 літрову банку:

Сіль 1 ст.л без гірки

Цукор 2 ст.л без гірки

Оцет 1 ст.л

Як закрити помідори з виноградом на зиму