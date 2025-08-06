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Цей незвичайний інгредієнт робить помідори божественними: спробуйте закрити їх з виноградом

Автор
Наталя Граковська
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Автор
Консервовані помідори з виноградом
Консервовані помідори з виноградом

Спробуйте раз і будете готувати кожне літо

Ми вже розповідали, як закрити асорті з помідорів, огірків та перцю на зиму. Проте в одній банці з помідорами можна закривати й виноград. Таке поєднання може здатися несподіваним, але саме виноград додає заготовці приємної солодкості та незвичного смаку. Це оригінальний варіант маринованих помідорів, який неодмінно здивує гостей і стане новим улюбленцем серед зимових запасів.

Рецептом поділилась блогерка mamanata.food.

Інгредієнти:

  • Помідори
  • Виноград
  • Спеції, зелень на смак

Для маринаду на 1 літрову банку:

  • Сіль 1 ст.л без гірки
  • Цукор 2 ст.л без гірки
  • Оцет 1 ст.л

Як закрити помідори з виноградом на зиму

  1. Ретельно вимийте помідори та виноград. Банки і кришки простерилізуйте. У кожну банку покладіть спеції та зелень на ваш смак.
  2. Наповніть банки помідорами та виноградом, намагаючись укласти їх щільно.
  3. Залийте вміст банок крутим окропом до самого верху. Накрийте кришками та залиште на 15–20 хвилин, щоб прогріти.
  4. Злийте воду з банок у каструлю. Додайте сіль та цукор. Доведіть розсіл до кипіння.
  5. У кожну банку з помідорами та виноградом додайте 1 столову ложку оцту. Потім залийте банки киплячим розсолом. Одразу ж закатайте банки кришками.
  6. Переверніть закатані банки догори дном, накрийте теплою ковдрою або рушником і залиште до повного охолодження.
Теги:
#Помідори #Рецепти #Виноград #Консервація