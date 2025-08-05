Заготовка "3 в 1": ідеальний рецепт овочевого асорті на зиму

Як консервувати огірки, помідори та перець разом

Огірки та помідори не обов’язково консервувати окремо. Якщо до цих овочів додати ще солодкий перець, то разом вийде смачне кольорове асорті.

До того ж це дуже зручно. Ви відкриваєте одну банку — а там одразу кілька улюблених овочів. Більше не доведеться викидати залишки овочів, які не встигли з'їсти, як це буває з однокомпонентними заготовками.

Рецептом поділились на YouTube-каналі "Смаколики Юлі".

Інгредієнти:

огірки;

помідори;

болгарський перець;

цибуля;

часник;

петрушка;

кріп;

листя хрону;

листя смородини, вишні — за бажанням;

чорний перець горошком 5 шт. на 1 л банку;

духмяний перець 2-3 горошка.

Для маринада на 1 л води:

сіль 1 ст.л. (з невеликою гіркою)

цукор 2 ст.л. цукру (з невеликою гіркою)

оцет 9% 3 ст.л.

Як приготувати овочеве асорті з огірків та помідорів на зиму