Заготовка "3 в 1": ідеальний рецепт овочевого асорті на зиму
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Як консервувати огірки, помідори та перець разом
Огірки та помідори не обов’язково консервувати окремо. Якщо до цих овочів додати ще солодкий перець, то разом вийде смачне кольорове асорті.
До того ж це дуже зручно. Ви відкриваєте одну банку — а там одразу кілька улюблених овочів. Більше не доведеться викидати залишки овочів, які не встигли з'їсти, як це буває з однокомпонентними заготовками.
Рецептом поділились на YouTube-каналі "Смаколики Юлі".
Інгредієнти:
- огірки;
- помідори;
- болгарський перець;
- цибуля;
- часник;
- петрушка;
- кріп;
- листя хрону;
- листя смородини, вишні — за бажанням;
- чорний перець горошком 5 шт. на 1 л банку;
- духмяний перець 2-3 горошка.
Для маринада на 1 л води:
- сіль 1 ст.л. (з невеликою гіркою)
- цукор 2 ст.л. цукру (з невеликою гіркою)
- оцет 9% 3 ст.л.
Як приготувати овочеве асорті з огірків та помідорів на зиму
- Ретельно помийте огірки, потім залийте їх холодною водою та залиште на 2-3 години. Перед консервацією обріжте кінчики. Якщо огірки великі, їх можна нарізати шматочками.
- Підготуйте помідори та болгарський перець. Помідори меншого розміру проколіть зубочисткою біля плодоніжки. Болгарський перець наріжте смужками.
- У добре помиті банки викладіть зелень (петрушку, кріп, листя вишні, смородини або хрону — на вибір), а також часник або кільця цибулі. Заповніть банки підготовленими огірками, помідорами та перцем. Додайте перець горошком.
- Закип’ятіть чисту воду. Обережно залийте нею банки до самого верху. Накрийте банки кришками і залиште на 10 хвилин. Через 10 хвилин злийте цю воду з банок у каструлю.
- Використовуючи воду, яку ви злили з банок, приготуйте маринад. На 1 літр води додайте 1 столову ложку солі та 2 столові ложки цукру (з невеликою гіркою). Доведіть маринад до кипіння, щоб сіль і цукор повністю розчинилися. Додайте оцет, проваріть ще приблизно хвилину.
- Обережно залийте гарячим маринадом банки доверху.
- Щільно закрийте банки. Переверніть їх кришками донизу, укутайте в рушник або ковдру і залиште до повного охолодження.