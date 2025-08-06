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Этот необычный ингредиент делает помидоры божественными: попробуйте закрыть их с виноградом

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Консервированные помидоры с виноградом
Консервированные помидоры с виноградом

Попробуйте раз и будете готовить каждое лето

Мы уже рассказывали, как закрыть ассорти из помидоров, огурцов и перца на зиму. Но в одной банке с помидорами можно закрывать и виноград. Такое сочетание может показаться неожиданным, но именно виноград добавляет заготовке приятной сладости и необычного вкуса. Это оригинальный вариант маринованных помидоров, который непременно удивит ваших гостей и, возможно, станет новым любимцем среди закруток на зиму.

Рецептом поделилась блогерша mamanata.food.

Ингредиенты:

  • Помидоры
  • Виноград
  • Специи, зелень по вкусу

Для маринада на 1 литровую банку:

  • Соль 1 ст.л без горки
  • Сахар 2 ст.л без горки
  • Уксус 1 ст.л

Как закрыть помидоры с виноградом на зиму

  1. Тщательно вымойте помидоры и виноград. Банки и крышки простерилизуйте. В каждую банку положите специи и зелень по вашему вкусу.
  2. Наполните банки помидорами и виноградом, стараясь уложить их плотно.
  3. Залейте содержимое банок крутым кипятком до самого верха. Накройте крышками и оставьте на 15–20 минут, чтобы прогреть.
  4. Слейте воду из банок в кастрюлю. Добавьте соль и сахар. Доведите рассол до кипения.
  5. В каждую банку с помидорами и виноградом добавьте 1 столовую ложку уксуса. Затем залейте банки кипящим рассолом. Сразу же закатайте банки крышками.
  6. Переверните закатанные банки вверх дном, накройте теплым одеялом или полотенцем и оставьте до полного охлаждения.
Теги:
#Помидоры #Рецепты #Виноград #Консервация