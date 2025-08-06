Этот необычный ингредиент делает помидоры божественными: попробуйте закрыть их с виноградом
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Попробуйте раз и будете готовить каждое лето
Мы уже рассказывали, как закрыть ассорти из помидоров, огурцов и перца на зиму. Но в одной банке с помидорами можно закрывать и виноград. Такое сочетание может показаться неожиданным, но именно виноград добавляет заготовке приятной сладости и необычного вкуса. Это оригинальный вариант маринованных помидоров, который непременно удивит ваших гостей и, возможно, станет новым любимцем среди закруток на зиму.
Рецептом поделилась блогерша mamanata.food.
Ингредиенты:
- Помидоры
- Виноград
- Специи, зелень по вкусу
Для маринада на 1 литровую банку:
- Соль 1 ст.л без горки
- Сахар 2 ст.л без горки
- Уксус 1 ст.л
Как закрыть помидоры с виноградом на зиму
- Тщательно вымойте помидоры и виноград. Банки и крышки простерилизуйте. В каждую банку положите специи и зелень по вашему вкусу.
- Наполните банки помидорами и виноградом, стараясь уложить их плотно.
- Залейте содержимое банок крутым кипятком до самого верха. Накройте крышками и оставьте на 15–20 минут, чтобы прогреть.
- Слейте воду из банок в кастрюлю. Добавьте соль и сахар. Доведите рассол до кипения.
- В каждую банку с помидорами и виноградом добавьте 1 столовую ложку уксуса. Затем залейте банки кипящим рассолом. Сразу же закатайте банки крышками.
- Переверните закатанные банки вверх дном, накройте теплым одеялом или полотенцем и оставьте до полного охлаждения.