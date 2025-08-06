Этот необычный ингредиент делает помидоры божественными: попробуйте закрыть их с виноградом

Попробуйте раз и будете готовить каждое лето

Мы уже рассказывали, как закрыть ассорти из помидоров, огурцов и перца на зиму. Но в одной банке с помидорами можно закрывать и виноград. Такое сочетание может показаться неожиданным, но именно виноград добавляет заготовке приятной сладости и необычного вкуса. Это оригинальный вариант маринованных помидоров, который непременно удивит ваших гостей и, возможно, станет новым любимцем среди закруток на зиму.

Рецептом поделилась блогерша mamanata.food.

Ингредиенты:

Помидоры

Виноград

Специи, зелень по вкусу

Для маринада на 1 литровую банку:

Соль 1 ст.л без горки

Сахар 2 ст.л без горки

Уксус 1 ст.л

Как закрыть помидоры с виноградом на зиму