Тане в роті й завжди вдається: рецепт повітряної паски, яку не треба місити руками (відео)
Паска виходить повітряною, з легким цитрусовим присмаком
Головною стравою святкового столу на Великдень є паска. Багато господинь шукають перевірені рецепти, щоб випічка вийшла вдалою з першого разу. Паска без замісу руками — ідеальний варіант для тих, хто хоче приготувати домашню великодню випічку, але не впевнений, що зможе правильно вимісити тісто. В цьому рецепті тісто замішується лопаткою або вінчиком, а завдяки правильному співвідношенню інгредієнтів добре піднімається, а після випічки виходить пухка та добре тримає форму.
Як приготувати паску без замішування тіста, показала в Instagram фудблогерка katia_cooking_.
Інгредієнти
- молоко — 200 мл (тепле)
- цукор — 180 г
- свіжі дріжджі — 45 г
- яйця — 4 шт.
- сіль — 1/3 ч. л.
- ванільний цукор — 2 ч. л.
- вершкове масло — 100 г
- борошно — приблизно 600 г
- цукати або сухофрукти — 100 г
- цедра апельсина, лимона або лайма — за бажанням
Яйця та вершкове масло бажано заздалегідь дістати з холодильника, щоб вони стали кімнатної температури. Завдяки цьому тісто буде краще підніматися.
Етапи приготування
- Спочатку приготуйте опару. У тепле молоко додайте одну столову ложку цукру із загальної кількості та розкришені свіжі дріжджі. Добре перемішайте суміш, після чого додайте приблизно чотири столові ложки борошна. Ще раз перемішайте, накрийте миску рушником і залиште в теплому місці приблизно на 20 хвилин. За цей час на поверхні повинна з’явитися пишна "шапка" — це означає, що дріжджі активувалися.
- Поки підходить опара, підготуйте основу для тіста. У глибоку миску розбийте яйця, додайте цукор, ванільний цукор та сіль. Перемішайте масу ручним вінчиком до однорідності. Додайте м’яке вершкове масло і ще раз добре перемішайте.
- Готову опару додайте до яєчної суміші та перемішайте лопаткою. Почніть поступово вводити просіяне борошно. Додавайте його частинами, щоразу ретельно перемішуючи тісто. Не замішуйте тісто руками — використовуйте лише лопатку або ложку. Воно повинно залишатися м’яким і трохи липким.
- Після того як усе борошно буде додано, всипте цукати або сухофрукти. За бажанням додайте дрібно натерту цедру апельсина, лимона або лайма. Обережно перемішайте тісто, накрийте рушником і залиште в теплому місці приблизно на півтори години, щоб воно добре підросло.
- Коли тісто збільшиться в об’ємі, злегка змастіть руки олією. Підготуйте форми для пасок і заповніть їх тістом приблизно на третину. Накрийте форми рушником і залиште ще приблизно на одну годину, щоб тісто вдруге піднялося.
- Розігрійте духовку до 180 °C. Поставте форми з тістом у духовку та випікайте приблизно 40 хвилин, орієнтуючись на особливості своєї духовки. Якщо верх паски почне швидко рум’янитися, накрийте його фольгою. За 10 хвилин до готовності зніміть фольгу, щоб випічка підрум’янилася.