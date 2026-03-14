Тане в роті й завжди вдається: рецепт повітряної паски, яку не треба місити руками (відео)

Паска виходить повітряною, з легким цитрусовим присмаком

Головною стравою святкового столу на Великдень є паска. Багато господинь шукають перевірені рецепти, щоб випічка вийшла вдалою з першого разу. Паска без замісу руками — ідеальний варіант для тих, хто хоче приготувати домашню великодню випічку, але не впевнений, що зможе правильно вимісити тісто. В цьому рецепті тісто замішується лопаткою або вінчиком, а завдяки правильному співвідношенню інгредієнтів добре піднімається, а після випічки виходить пухка та добре тримає форму.

Як приготувати паску без замішування тіста, показала в Instagram фудблогерка katia_cooking_.

Інгредієнти

молоко — 200 мл (тепле)

цукор — 180 г

свіжі дріжджі — 45 г

яйця — 4 шт.

сіль — 1/3 ч. л.

ванільний цукор — 2 ч. л.

вершкове масло — 100 г

борошно — приблизно 600 г

цукати або сухофрукти — 100 г

цедра апельсина, лимона або лайма — за бажанням

Яйця та вершкове масло бажано заздалегідь дістати з холодильника, щоб вони стали кімнатної температури. Завдяки цьому тісто буде краще підніматися.

Етапи приготування