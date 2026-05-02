Вітамінна бомба в тарілці: зелений салат із насиченою заправкою (відео)
Салат виходить легким, але поживним
Молода капуста — ніжний, соковитий овоч із делікатним смаком, який широко використовують у салатах, тушкованих стравах і навіть готують із неї популярні капустяні стейки. Завдяки своїй хрумкій текстурі вона ідеально підходить для свіжих страв без термічної обробки. А сьогодні ми пропонуємо приготувати поживний зелений салат із легкою, але насиченою заправкою на основі авокадо та зелені. Для найкращого результату варто обирати щільну, світло-зелену капусту без жорстких прожилок, стиглий м’який авокадо та якісну оливкову олію — саме ці деталі формують збалансований смак і кремову текстуру.
Частою помилкою є надто грубе нарізання капусти або недостатнє перемішування із заправкою — її варто трохи прим’яти, щоб вона стала ніжнішою і краще увібрала смаки. Горіхи можна замінити на насіння соняшника чи гарбуза, а для більшої ситності додати відварене яйце або сир фета. Також можна варіювати зелень або додати трохи лимонного соку для свіжості. Рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "anny.cooking".
Як приготувати салат з капустою та огірком
Інгредієнти:
- капуста молода – 1/2 шт.;
- огірок – 1 шт.;
- петрушка – 3–4 гілочки;
- кріп – 3–4 гілочки;
- авокадо – 1/2 шт.;
- горіхи – 30 г;
- олія оливкова – 30 г;
- часник – 1 зубчик;
- мед – 1 ч. л.;
- сіль – 1/3 ч. л.;
Спосіб приготування:
- Нашаткувати молоду капусту тонкою соломкою, злегка прим’яти руками до м’якості.
- Нарізати огірок тонкими півкільцями або соломкою та додати до капусти.
- Подрібнити зелень і додати до овочів.
- Змішати в блендері авокадо, горіхи, оливкову олію, часник, мед і сіль до кремової консистенції.
- Додати заправку до салату та ретельно перемішати до рівномірного покриття.
- Подати одразу або дати настоятися 5–10 хвилин для більш насиченого смаку.
Як і з чим подавати
Салат найкраще подавати одразу після приготування, щоб зберегти свіжість і хрумкість овочів. Його можна прикрасити додатковою зеленню, горіхами або тонкими слайсами авокадо. Страва добре поєднується з м’ясом, рибою, гриль-стравами або може виступати як самостійна легка вечеря. Також салат чудово доповнює тости або лаваш.
Це універсальний варіант корисної страви, який легко адаптувати під власний смак і сезонні інгредієнти.