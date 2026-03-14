Тает во рту и всегда удается: рецепт воздушной пасхи, которую не нужно месить руками (видео)

Паска получается воздушной с легким цитрусовым привкусом

Главным блюдом праздничного стола на Пасху является паска. Многие хозяйки ищут проверенные рецепты, чтобы выпечка получилась удачной с первого раза. Паска без замеса руками – идеальный вариант для тех, кто хочет приготовить домашнюю пасхальную выпечку, но не уверен, что сможет правильно вымесить тесто. В этом рецепте тесто замешивается лопаткой или венчиком, а благодаря правильному соотношению ингредиентов хорошо поднимается, после выпечки получается пышным и отлично держит форму.

Как приготовить паску без замешивания теста, показала в Instagram фудблогерша katia_cooking_.

Ингредиенты

молоко — 200 мл (теплое)

сахар — 180 г

свежие дрожжи — 45 г

яйца — 4 шт.

соль – 1/3 ч. л.

ванильный сахар – 2 ч. л.

сливочное масло — 100 г

мука — примерно 600 г

цукаты или сухофрукты — 100 г

цедра апельсина, лимона или лайма – по желанию

Яйца и сливочное масло желательно заранее достать из холодильника, чтобы они стали комнатной температурой. Благодаря этому тесто будет лучше подниматься.

Этапы приготовления