Тает во рту и всегда удается: рецепт воздушной пасхи, которую не нужно месить руками (видео)
Паска получается воздушной с легким цитрусовым привкусом
Главным блюдом праздничного стола на Пасху является паска. Многие хозяйки ищут проверенные рецепты, чтобы выпечка получилась удачной с первого раза. Паска без замеса руками – идеальный вариант для тех, кто хочет приготовить домашнюю пасхальную выпечку, но не уверен, что сможет правильно вымесить тесто. В этом рецепте тесто замешивается лопаткой или венчиком, а благодаря правильному соотношению ингредиентов хорошо поднимается, после выпечки получается пышным и отлично держит форму.
Как приготовить паску без замешивания теста, показала в Instagram фудблогерша katia_cooking_.
Ингредиенты
- молоко — 200 мл (теплое)
- сахар — 180 г
- свежие дрожжи — 45 г
- яйца — 4 шт.
- соль – 1/3 ч. л.
- ванильный сахар – 2 ч. л.
- сливочное масло — 100 г
- мука — примерно 600 г
- цукаты или сухофрукты — 100 г
- цедра апельсина, лимона или лайма – по желанию
Яйца и сливочное масло желательно заранее достать из холодильника, чтобы они стали комнатной температурой. Благодаря этому тесто будет лучше подниматься.
Этапы приготовления
- Сначала приготовьте опару. В теплое молоко добавьте одну столовую ложку сахара из общего количества и раскрошенные свежие дрожжи. Хорошо перемешайте смесь, после чего добавьте примерно четыре столовые ложки муки. Еще раз перемешайте, накройте миску полотенцем и оставьте в теплом месте примерно на 20 минут. За это время на поверхности должна появиться пышная "шапка" — это значит, что дрожжи активировались.
- Пока подходит опара, подготовьте основу для теста. В глубокую миску разбейте яйца, добавьте сахар, ванильный сахар и соль. Перемешайте массу ручным венчиком до однородности. Добавьте мягкое сливочное масло и еще раз хорошо перемешайте.
- Готовую опару добавьте к яичной смеси и перемешайте лопаткой. Начните постепенно вводить просеянную муку. Добавляйте ее частями, каждый раз тщательно перемешивая тесто. Не замешивайте тесто руками — используйте только лопатку или ложку. Оно должно оставаться мягким и немного липким.
- После того как вся мука будет добавлена, всыпьте цукаты или сухофрукты. По желанию добавьте мелко натертую цедру апельсина, лимона или лайма. Осторожно перемешайте тесто, накройте полотенцем и оставьте в теплом месте примерно на полтора часа, чтобы оно хорошо подошло.
- Когда тесто увеличится в объеме, слегка смажьте руки растительным маслом. Подготовьте формы для пасхи и заполните их тестом примерно на треть. Накройте формы полотенцем и оставьте еще примерно на один час, чтобы тесто поднялось во второй раз.
- Разогрейте духовку до 180 °C. Поставьте формы с тестом в духовку и выпекайте примерно 40 минут, ориентируясь на особенности своей духовки. Если верх пасхи начнет быстро румяниться, накройте его фольгой. За 10 минут до готовности снимите фольгу, чтобы выпечка подрумянилась.