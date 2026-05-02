Робіть одразу подвійну порцію: пікантна морква по-корейськи на кожен день (відео)

Морква — один із найпоширеніших овочів, який цінують за солодкуватий смак, соковитість і універсальність у приготуванні страв.

Її додають до супів, салатів, запіканок, а також часто використовують у поєднанні з цибулею для тушкування риби, створюючи ніжну й ароматну основу. А сьогодні ми пропонуємо приготувати моркву по-корейськи — популярну закуску з пікантним смаком, що походить із корейської кухні, але набула особливої популярності у східноєвропейській інтерпретації. Для найкращого результату варто обирати соковиту, яскраву моркву без гіркоти, не економити на спеціях і правильно розігрівати олію — саме гаряча олія розкриває аромат прянощів і формує характерний смак страви.

Частою помилкою є надто товсте нарізання моркви або недостатній час для настоювання — саме тонка соломка і кілька годин маринування забезпечують правильну текстуру. За бажанням можна варіювати гостроту, додавати паприку, чилі або трохи соєвого соусу для глибшого смаку, а оцет замінити на рисовий чи лимонний сік. Рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "anny.cooking".

Як приготувати смачну моркву по-корейськи

Інгредієнти:

морква – 1 кг;

сіль – 1 ч. л.;

цукор – 1 ст. л.;

оцет яблучний – 2 ст. л.;

перець чорний мелений – 1 ч. л.;

часник – 2 зубчики;

спеції до корейської моркви – 20 г;

кунжут – 2–3 ст. л.;

олія – 100 мл;

Спосіб приготування:

Очистити моркву та натерти на спеціальній тертці довгою тонкою соломкою. Додати сіль і цукор, злегка перемішати та залишити на 10–15 хвилин, щоб морква пустила сік. Додати оцет, чорний перець, спеції та подрібнений часник, перемішати. Розігріти олію майже до кипіння та одразу влити її в моркву, ретельно перемішати. Додати кунжут за бажанням і ще раз перемішати. Накрити та залишити в холодильнику настоюватися щонайменше 4 години для розкриття смаку.

Як і з чим подавати

Моркву по-корейськи подають охолодженою як самостійну закуску або як доповнення до м’ясних і рибних страв. Вона добре поєднується з відвареною картоплею, рисом, шашликом чи запеченим м’ясом. Перед подачею можна посипати кунжутом або свіжою зеленню для більш виразного вигляду та смаку. Також її часто використовують як інгредієнт для салатів або начинку для лаваша.

Це проста, але виразна страва, яка з часом стає лише смачнішою, тому її зручно готувати про запас.