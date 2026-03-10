Не кришиться і не липне до рук: глазур для паски без сирих яєць (відео)

Глазур з маршмелоу виглядає ніжно та охайно

Великдень в Україні цьогоріч буде ранній, тож багато господинь уже почали підготовку до свята. Якщо ви плануєте пекти паски самостійно, варто заздалегідь подбати і про вдалу глазур. Добре, коли вона не кришиться, не липне після застигання та виглядає ніжно і акуратно. Саме такою є глазур із маршмелоу. Вона готується швидко і просто, без сирих яєць, а на смак виходить у міру солодкою. Рецептом поділилися на сторінці в Instagram mariiam_foodblog.

Як приготувати глазур для паски з маршмелоу

Для приготування знадобляться лише два інгредієнти: 100 г маршмелоу та дві столові ложки води. Бажано брати маршмелоу одного кольору, щоб глазур виглядала більш охайно. Також зручніше використовувати дрібні шматочки, адже вони плавляться швидше і рівномірніше.

Маршмелоу покладіть у глибоку ємність, яка підходить для мікрохвильової печі, і додайте воду. Поставте в мікрохвильовку приблизно на 10–15 секунд, потім дістаньте, перемішайте і, за потреби, поверніть ще на кілька секунд. Важливо не перегріти зефір. Якщо тримати його занадто довго, він може взятися грудками або навіть змінити колір на коричневий.

Коли маршмелоу збільшиться в об’ємі та стане м’яким, ретельно розітріть його ложкою до консистенції густої сметани. Якщо залишилися невеликі грудочки, можна ще раз прогріти масу приблизно 5 секунд. Також цю глазур можна приготувати на паровій бані.

Наносити таку глазур потрібно лише на повністю охолоджені паски. Якщо випічка ще тепла, глазур може надто сильно потекти. Варто також пам’ятати, що маршмелоу швидко застигає. Якщо маса почне густіти, поставте її в мікрохвильовку на 5–7 секунд, і вона знову стане рідкою. Після нанесення одразу прикрашайте паски посипкою, а потім залиште глазур підсихати щонайменше на день чи на ніч.

Хоча така глазур не липне до пальців, під час нарізання вона може трохи тягнутися за ножем. Щоб зріз був рівним і красивим, перед тим як різати паску, занурте ніж в окріп або змастіть його тонким шаром олії без запаху. Це допоможе акуратно розрізати випічку і зберегти гарний вигляд глазурі.