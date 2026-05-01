Смачно, швидко і корисно: як зробити ефектний омлет (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Рецепт швидкого сніданку
Омлет-рол — це ідея для тих, хто хоче приготувати повноцінний сніданок за лічені хвилини. У цій страві поєднуються білок, корисні жири та свіжі овочі. Завдяки поєднанню ніжного омлету, вершкового сиру та слабосоленої риби страва виходить ситною, але не важкою. До того ж її можна урізноманітнювати сезонними овочами або змінювати начинку залежно від настрою.
Як приготувати омлет-рол, показала в Instagram фудблогерка olya_pins.
Інгредієнти:
- Яйця — 2 шт.
- Молоко — 2 ст. л.
- Сіль — за смаком
- Огірок — 80 г
- Слабосолона риба — 50 г
- Вершковий сир — 20 г
- Олія — для смаження
- Кунжут — за бажанням
Приготування:
- Змішайте яйця з молоком і дрібкою солі до однорідності.
- Розігрійте сковорідку з невеликою кількістю олії і вилийте яєчну суміш тонким шаром. Смажте на середньому вогні, щоб омлет рівномірно пропікся і залишився еластичним. Коли омлет підрум’яниться з обох боків, перекладіть його на тарілку і дайте трохи охолонути.
- Далі рівномірно змастіть поверхню вершковим сиром.
- Огірок наріжте тонкою соломкою, а слабосолену рибу — невеликими шматочками. Викладіть начинку по одному краю омлету.
- Акуратно скрутіть омлет у щільний рол, злегка притискаючи. За бажанням можна посипати зверху кунжутом або додати трохи свіжої зелені.
Омлет-рол найкраще подавати одразу після приготування, поки він ще теплий. Його можна нарізати порційними шматочками або подати цілим. Омлет-рол можна доповнити легким салатом із зелені, помідорів або авокадо. Також підійде тост із цільнозернового хліба.