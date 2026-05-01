Смачно, швидко і корисно: як зробити ефектний омлет (відео)

Рецепт швидкого сніданку

Омлет-рол — це ідея для тих, хто хоче приготувати повноцінний сніданок за лічені хвилини. У цій страві поєднуються білок, корисні жири та свіжі овочі. Завдяки поєднанню ніжного омлету, вершкового сиру та слабосоленої риби страва виходить ситною, але не важкою. До того ж її можна урізноманітнювати сезонними овочами або змінювати начинку залежно від настрою.

Як приготувати омлет-рол, показала в Instagram фудблогерка olya_pins.

Інгредієнти:

Яйця — 2 шт.

Молоко — 2 ст. л.

Сіль — за смаком

Огірок — 80 г

Слабосолона риба — 50 г

Вершковий сир — 20 г

Олія — для смаження

Кунжут — за бажанням

Приготування:

Змішайте яйця з молоком і дрібкою солі до однорідності. Розігрійте сковорідку з невеликою кількістю олії і вилийте яєчну суміш тонким шаром. Смажте на середньому вогні, щоб омлет рівномірно пропікся і залишився еластичним. Коли омлет підрум’яниться з обох боків, перекладіть його на тарілку і дайте трохи охолонути. Далі рівномірно змастіть поверхню вершковим сиром. Огірок наріжте тонкою соломкою, а слабосолену рибу — невеликими шматочками. Викладіть начинку по одному краю омлету. Акуратно скрутіть омлет у щільний рол, злегка притискаючи. За бажанням можна посипати зверху кунжутом або додати трохи свіжої зелені.

Омлет-рол найкраще подавати одразу після приготування, поки він ще теплий. Його можна нарізати порційними шматочками або подати цілим. Омлет-рол можна доповнити легким салатом із зелені, помідорів або авокадо. Також підійде тост із цільнозернового хліба.