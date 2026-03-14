Лише два натуральні інгредієнти: як зробити стильні оливкові крашанки до Великодня (відео)
Оригінальний спосіб пофарбувати яйця
До Великодня, який православні віряни у 2026 році відзначають 12 квітня, традиційно готують паски, сирні десерти та фарбують яйця — символ відродження і нового життя. Сьогодні розповідаємо, як отримати незвичайні оливкові крашанки за допомогою натуральних інгредієнтів. Такий спосіб фарбування не потребує штучних барвників, а колір виходить ніжним і природним. Для найкращого результату варто обирати білі яйця без тріщин і добре вимити їх перед варінням, адже чиста шкаралупа рівномірніше вбирає барвник. Цікавим способом з нами поділилися на Instagram-сторінці "katia_cooking_".
Як пофарбувати яйця в оливковий колір
Інгредієнти:
- яйця білі – 5 шт.;
- куркума – 2 ст. л.;
- чай каркаде – 30 г (5–7 пакетиків);
- вода – 1–1,2 л;
Спосіб приготування:
- Добре вимити яйця губкою під проточною водою, щоб прибрати можливі забруднення зі шкаралупи.
- Викласти яйця у каструлю з холодною водою так, щоб вода повністю їх покривала.
- Додати куркуму та добре перемішати, щоб порошок рівномірно розчинився у воді.
- Додати чай каркаде, поставити каструлю на середній вогонь і довести до кипіння.
- Зменшити вогонь та варити яйця приблизно 10 хвилин.
- Вимкнути вогонь і залишити яйця у фарбувальному розчині до повного охолодження, періодично обережно перевертати їх для рівномірного кольору.
- Акуратно дістати яйця, обережно промити водою, не натираючи поверхню, щоб не пошкодити тонкий шар фарбування.
- За бажанням протерти висохлі яйця серветкою з краплею олії, щоб надати шкаралупі легкого блиску.
Крашанки традиційно подають до великоднього столу разом із паскою, домашньою ковбасою, сиром та іншими святковими стравами. Їх можна красиво викласти у кошик, прикрасити зеленню або серветками у святкових кольорах. Оливковий відтінок яєць виглядає особливо елегантно у поєднанні з іншими натуральними барвниками — цибулинням, буряком чи куркумою. Такі крашанки не лише смакують, а й створюють атмосферу традиційного святкового столу.
Натуральне фарбування яєць — це простий спосіб зробити великодні приготування більш екологічними та цікавими. Експериментуючи з природними інгредієнтами, можна отримувати різні відтінки та унікальні візерунки.