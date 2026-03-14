Лише два натуральні інгредієнти: як зробити стильні оливкові крашанки до Великодня (відео)

Оригінальний спосіб пофарбувати яйця

До Великодня, який православні віряни у 2026 році відзначають 12 квітня, традиційно готують паски, сирні десерти та фарбують яйця — символ відродження і нового життя. Сьогодні розповідаємо, як отримати незвичайні оливкові крашанки за допомогою натуральних інгредієнтів. Такий спосіб фарбування не потребує штучних барвників, а колір виходить ніжним і природним. Для найкращого результату варто обирати білі яйця без тріщин і добре вимити їх перед варінням, адже чиста шкаралупа рівномірніше вбирає барвник. Цікавим способом з нами поділилися на Instagram-сторінці "katia_cooking_".

Як пофарбувати яйця в оливковий колір

Інгредієнти:

яйця білі – 5 шт.;

куркума – 2 ст. л.;

чай каркаде – 30 г (5–7 пакетиків);

вода – 1–1,2 л;

Спосіб приготування:

Добре вимити яйця губкою під проточною водою, щоб прибрати можливі забруднення зі шкаралупи. Викласти яйця у каструлю з холодною водою так, щоб вода повністю їх покривала. Додати куркуму та добре перемішати, щоб порошок рівномірно розчинився у воді. Додати чай каркаде, поставити каструлю на середній вогонь і довести до кипіння. Зменшити вогонь та варити яйця приблизно 10 хвилин. Вимкнути вогонь і залишити яйця у фарбувальному розчині до повного охолодження, періодично обережно перевертати їх для рівномірного кольору. Акуратно дістати яйця, обережно промити водою, не натираючи поверхню, щоб не пошкодити тонкий шар фарбування. За бажанням протерти висохлі яйця серветкою з краплею олії, щоб надати шкаралупі легкого блиску.

Крашанки традиційно подають до великоднього столу разом із паскою, домашньою ковбасою, сиром та іншими святковими стравами. Їх можна красиво викласти у кошик, прикрасити зеленню або серветками у святкових кольорах. Оливковий відтінок яєць виглядає особливо елегантно у поєднанні з іншими натуральними барвниками — цибулинням, буряком чи куркумою. Такі крашанки не лише смакують, а й створюють атмосферу традиційного святкового столу.

Натуральне фарбування яєць — це простий спосіб зробити великодні приготування більш екологічними та цікавими. Експериментуючи з природними інгредієнтами, можна отримувати різні відтінки та унікальні візерунки.