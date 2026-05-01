Маринована морква: простий рецепт пікантної закуски (відео)

Ця закуска стане ідеальним доповненням до будь-якого гарніру чи м'ясної страви

Маринованими огірками та помідорами важкого когось здивувати, а от мариновану моркву готують не всі. І дарма, адже це один із найпростіших способів урізноманітнити меню та додати нову закуску у свій раціон. Така морква виходить ніжною, але водночас хрусткою, із легким кисло-солодким смаком.

Як приготувати мариновану моркву, розповіла блогерка karina_solodka в Instagram.

Інгредієнти

2-3 моркви

кріп

часник

за бажанням можна додати імбир, петрушку, гострий перець

Для маринаду на банку 0,5 л:

125 мл яблучного оцту

275 мл води

1 ст.л. меду

сіль

Приготування

Моркву потрібно ретельно помити, очистити та нарізати на рівні палички. Подрібніть кріп і часник. Щільно заповніть банку морквою, перекладаючи її зеленню та спеціями. Чим щільніше укладете, тим краще збережеться текстура. Окремо приготуйте маринад: у каструлі змішайте 125 мл яблучного оцту, 275 мл води, столову ложку меду та дрібку солі. Доведіть суміш до кипіння, перемішайте до повного розчинення інгредієнтів і гарячим маринадом залийте моркву. Закрийте банку та дайте їй охолонути, після чого поставте в холодильник мінімум на ніч.

Уже через кілька годин морква набуде приємного смаку, але найкраще смак розкривається на наступний день.

Як і з чим подавати

Мариновану моркву подавайте як самостійну закуску або як доповнення до м’ясних страв, запеченої картоплі чи каш. Вона добре смакує у складі салатів, сендвічів і навіть як пікантний гарнір до гриль-меню.