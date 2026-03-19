Рус

Березовий сік з лимоном на зиму: як приготувати, щоб зберегти всі вітаміни

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
Читать на русском
Березовий сік з лимоном. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Освіжаючий і вітамінний напій замість компоту

Розпочався сезон березового соку, і саме зараз найвдаліший час запастись цим корисним напоєм. Свіжий сік можна пити одразу або заготовити на зиму, додавши лимон та шипшину для приємної кислинки й кольору. Такий напій не лише освіжає, а й збагачує організм вітамінами та мікроелементами.

Рецептом напою поділилася в Threads блогерка Інна Савич. За бажанням смак напою можна урізноманітнити апельсином або грейпфрутом.

Інгредієнти:

  • Березовий сік — 9 л
  • Цукор — 300 г
  • Лимонна кислота — 7 г
  • Лимон — 1 шт.
  • Шипшина — по 3 шт. на банку
Рецепт березового соку на зиму - як закрити з лимоном
Як закрити березовий сік. Фото: скріншот threads.com/@savych_innna

Спосіб приготування:

  1. Помийте та простерилізуйте банки та кришки.
  2. Березовий сік перелийте в каструлю та поставте на вогонь. Додайте цукор та лимонну кислоту. На поверхні буде з'являтися піна. Її потрібно знімати.
  3. Доведіть сік до кипіння і одразу вимикайте вогонь.
  4. В банки покладіть по три шипшини та по два кружальця лимону. Налийте сік та закатайте банки.

Важливо не переварити сік, щоб він зберіг свій природний смак і корисні властивості, тому не варто кип'ятити березовий сік. Якщо додаєте апельсин або грейпфрут, зважайте на їхню солодкість, бо іноді кількість цукру можна трохи зменшити. Також не варто перебільшувати з лимонною кислотою, щоб напій не вийшов надто різким.

Теги:
#Рецепти #Березовий сік