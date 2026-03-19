Березовий сік з лимоном на зиму: як приготувати, щоб зберегти всі вітаміни

Освіжаючий і вітамінний напій замість компоту

Розпочався сезон березового соку, і саме зараз найвдаліший час запастись цим корисним напоєм. Свіжий сік можна пити одразу або заготовити на зиму, додавши лимон та шипшину для приємної кислинки й кольору. Такий напій не лише освіжає, а й збагачує організм вітамінами та мікроелементами.

Рецептом напою поділилася в Threads блогерка Інна Савич. За бажанням смак напою можна урізноманітнити апельсином або грейпфрутом.

Інгредієнти:

Березовий сік — 9 л

Цукор — 300 г

Лимонна кислота — 7 г

Лимон — 1 шт.

Шипшина — по 3 шт. на банку

Як закрити березовий сік. Фото: скріншот threads.com/@savych_innna

Спосіб приготування:

Помийте та простерилізуйте банки та кришки. Березовий сік перелийте в каструлю та поставте на вогонь. Додайте цукор та лимонну кислоту. На поверхні буде з'являтися піна. Її потрібно знімати. Доведіть сік до кипіння і одразу вимикайте вогонь. В банки покладіть по три шипшини та по два кружальця лимону. Налийте сік та закатайте банки.

Важливо не переварити сік, щоб він зберіг свій природний смак і корисні властивості, тому не варто кип'ятити березовий сік. Якщо додаєте апельсин або грейпфрут, зважайте на їхню солодкість, бо іноді кількість цукру можна трохи зменшити. Також не варто перебільшувати з лимонною кислотою, щоб напій не вийшов надто різким.