Березовый сок с лимоном на зиму: как приготовить, чтобы сохранить все витамины
Освежающий и витаминный напиток вместо компота
Начался сезон березового сока, и именно сейчас самое удачное время запастись этим полезным напитком. Свежий сок можно пить сразу или заготовить на зиму, добавив лимон и шиповник для приятной кислинки и цвета. Такой напиток не только освежает, но и обогащает организм витаминами и микроэлементами.
Рецептом напитка поделилась в Threads блогерша Инна Савич. По желанию вкус напитка можно разнообразить апельсином или грейпфрутом.
Ингредиенты:
- Березовый сок — 9 л
- Сахар — 300 г
- Лимонная кислота — 7 г
- Лимон – 1 шт.
- Шиповник – по 3 шт. на банке
Способ приготовления:
- Промойте и простерилизуйте банки и крышки.
- Березовый сок перелейте в кастрюлю и поставьте в огонь. Добавьте сахар и лимонную кислоту. На поверхности будет появляться пена. Ее нужно снимать.
- Доведите сок до кипения и сразу выключайте огонь.
- В банки положите по три шиповника и по два кружочка лимона. Налейте сок и закатайте банки.
Важно не переварить сок, чтобы он сохранил свой природный вкус и полезные свойства, поэтому кипятить березевый сок не стоит. Если добавляете апельсин или грейпфрут, учитывайте их сладость, так как иногда количество сахара можно немного уменьшить. Также не стоит перебарщивать с лимонной кислотой, чтобы напиток не получился слишком резким.