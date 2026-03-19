Березовый сок с лимоном на зиму: как приготовить, чтобы сохранить все витамины

Наталья Граковская
Березовый сок с лимоном. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Освежающий и витаминный напиток вместо компота

Начался сезон березового сока, и именно сейчас самое удачное время запастись этим полезным напитком. Свежий сок можно пить сразу или заготовить на зиму, добавив лимон и шиповник для приятной кислинки и цвета. Такой напиток не только освежает, но и обогащает организм витаминами и микроэлементами.

Рецептом напитка поделилась в Threads блогерша Инна Савич. По желанию вкус напитка можно разнообразить апельсином или грейпфрутом.

Ингредиенты:

  • Березовый сок — 9 л
  • Сахар — 300 г
  • Лимонная кислота — 7 г
  • Лимон – 1 шт.
  • Шиповник – по 3 шт. на банке
Рецепт березового сока на зиму – как закрыть с лимоном
Как закрыть березовый сок. Фото: скриншот threads.com/@savych_innna

Способ приготовления:

  1. Промойте и простерилизуйте банки и крышки.
  2. Березовый сок перелейте в кастрюлю и поставьте в огонь. Добавьте сахар и лимонную кислоту. На поверхности будет появляться пена. Ее нужно снимать.
  3. Доведите сок до кипения и сразу выключайте огонь.
  4. В банки положите по три шиповника и по два кружочка лимона. Налейте сок и закатайте банки.

Важно не переварить сок, чтобы он сохранил свой природный вкус и полезные свойства, поэтому кипятить березевый сок не стоит. Если добавляете апельсин или грейпфрут, учитывайте их сладость, так как иногда количество сахара можно немного уменьшить. Также не стоит перебарщивать с лимонной кислотой, чтобы напиток не получился слишком резким.

