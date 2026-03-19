Сало зараз по 40 гривень: готуємо дві розкішні закуски, які розлетяться за хвилину (відео)

Дізнайтесь, як із дешевого продукту зробити делікатесну намазку та рулет

Сало можна не тільки засолити чи запекти. З нього легко приготувати цікаві намазки та закуски, які приємно здивують своїм смаком. І при цьому не обов’язково витрачатися на дорогі шматки, бо навіть недороге сало чудово підходить для таких страв.

З такого продукту вийдуть одразу дві смачні закуски — ніжна намазка до борщу та ароматний рулет. "Телеграф" розповість, як їх легко приготувати вдома.

Намазка із сала

Це проста, але дуже смачна закуска, яка ідеально доповнить гарячий борщ або стане швидким перекусом.

Де купити дешеве сало та що з нього приготувати. Фото: скріншот з магазина, Threads

Інгредієнти:

сало

кріп

часник

сіль

перець

Приготування:

Сало разом із часником пропустіть через м’ясорубку до однорідної маси. Додайте дрібно нарізаний кріп, сіль і перець за смаком. Ретельно перемішайте. Готову намазку можна одразу подавати, намазуючи на підсмажені грінки або свіжий хліб.

Також спробуйте додати ложечку такої маси у начинку для домашніх вареників із картоплею або зрази, щоб надати страві пікатності та соковитості.

Рулет із сала

Ароматний рулет із сала стане чудовою закускою для щоденного меню.

Інгредієнти:

сало

зелень

часник

копчена паприка

червоний перець

суміш перців

сіль

Приготування:

Сало пропустіть через м’ясорубку та розділіть отриману масу на три частини.

У першу додайте сіль, суміш перців і зелень.

У другу — сіль, суміш перців, копчену паприку та червоний перець.

У третю — сіль, суміш перців і зелень.

Як приготувати рулет з сала. Фото: скріншот з Instagram

По черзі викладіть усі три шари на харчову плівку, формуючи рулет. Щільно загорніть і надайте форму.

Відправте рулет у морозильну камеру до повного застигання. Перед подачею наріжте скибками та смакуйте.

Окрім цього, дешеве сало можна використовувати як ідеальну основу для засмажки до борщу чи капусняку. Якщо ви полюбляєте запікати овочі, невеликі шматочки сала стануть чудовим доповненням до "картоплі-гармошки": просто покладіть їх у надрізи разом із пряними травами.